Dok se govori o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana, američki predsednik Donald Tramp jasno poručuje da povlačenja nema. Američke snage ostaju raspoređene širom regiona, u punoj borbenoj spremnosti, sa dodatnim naoružanjem i logistikom koja ne ostavlja mnogo prostora za tumačenje da je sukob zaista okončan.

Poruka iz Vašingtona je jednostavna, ali teška – primirje postoji samo dok ga Iran poštuje a u suprotnom, rat se nastavlja, i to u još intenzivnijem obliku.

Primirje koje više liči na pauzu

Tramp je u svom obraćanju naglasio da će svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje ostati na svojim pozicijama „dok se pravi sporazum u potpunosti ne sprovede“. Uz to je dodao i direktno upozorenje, bez diplomatskog ublažavanja.

Ako Iran ne ispuni uslove, kako kaže, „počeće pucnjava“ koja će biti „veća, sofisticiranija i snažnija nego bilo šta do sada“.

Takva formulacija jasno pokazuje da Vašington primirje ne vidi kao kraj sukoba, već kao instrument pritiska. Vojna opcija nije sklonjena sa stola, već je samo privremeno zamrznuta.

Istovremeno, Tramp insistira na dve ključne stvari, potpuna kontrola nad nuklearnim pitanjem i slobodna plovidba kroz Ormuski moreuz. Upravo tu se krije i suština problema.

Dve verzije istog sporazuma

Iran je ranije objavio svoj okvir sporazuma od deset tačaka, u kojem zadržava pravo na obogaćivanje uranijuma i određeni uticaj nad Ormuskim moreuzom. Sa druge strane, američke izjave sugerišu potpuno suprotan ishod, bez nuklearnog programa i sa otvorenim moreuzom pod međunarodnim režimom.

Drugim rečima, dve strane govore o istom sporazumu, ali iz potpuno različitih uglova.

Ovakav raskorak se vrlo brzo odrazio i na terenu. Već u prvim satima primirja zabeleženi su novi napadi, a tankeri su ostali zaglavljeni na ulazu u moreuz, bez spremnosti da preuzmu rizik prolaska. To je možda i najrealniji pokazatelj koliko je situacija zapravo stabilna.

Rat koji se seli iz vazduha u politiku

Iza kulisa, dešava se još jedna promena. Umesto otvorenog vojnog sukoba, fokus se prebacuje na politički i informacioni pritisak.

Prema dostupnim informacijama, Vašington pokušava da kroz pregovore i medijski narativ oblikuje sliku o ishodu rata. Cilj više nije samo vojni rezultat, već i kontrola interpretacije onoga što se dogodilo.

Istovremeno, diplomatski kanali pokazuju koliko su odnosi zategnuti. Američki potpredsednik Džej Di Vens navodno je iranski predlog sporazuma odbacio bez razmatranja, što dodatno komplikuje ionako krhku situaciju.

Pregovori koji bi trebalo da se nastave u Pakistanu ulaze u fazu u kojoj su pozicije dve strane praktično nepomirljive.

Unutrašnji pritisak unutar Irana

Dok spolja izgleda kao sukob dve države, unutar Irana se paralelno odvija druga vrsta borbe.

Postoje jasne razlike između političkog krila koje želi da održi primirje po svaku cenu i vojno-verskog establišmenta koji smatra da je nastavak otpora jedina opcija.

Jedan deo vlasti vidi primirje kao priliku za stabilizaciju, čak i uz bolne ustupke. Drugi deo ga vidi kao slabost i „poklon neprijatelju“.

Takav raskol nije nevažan detalj. Upravo na toj pukotini Vašington, prema dostupnim procenama, vidi prostor za dodatni pritisak i potencijalno preoblikovanje situacije iznutra.

Ormuski moreuz kao tačka bez kompromisa

U centru svega ostaje Ormuski moreuz. Za Iran, to je poluga uticaja i potencijalni izvor prihoda. Za SAD i njihove saveznike, to je vitalna arterija globalne trgovine energentima koja ne sme biti pod kontrolom jedne države. Zbog toga je malo verovatno da će bilo koja strana lako popustiti. Upravo tu se odlučuje da li će primirje opstati ili će se sukob ponovo rasplamsati.

Iako se formalno govori o prekidu vatre, realnost na terenu i političke poruke iz Vašingtona i Teherana govore drugačije. Američke trupe ostaju raspoređene, oružje nije sklonjeno, a retorika jasno pokazuje da je rat samo privremeno zaustavljen.

U takvom okruženju, primirje više liči na pauzu između dve faze nego na stvarni kraj sukoba. To je verovatno najvažnija poruka cele situacije, mir postoji samo dok traje interes obe strane. Sve ostalo je, za sada, samo čekanje sledećeg poteza.