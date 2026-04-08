Iz budžeta Grada Leskovca isplaćeno je danas, 8. aprila 2026. godine, 10.295.530 dinara, navodi se u saopštenju Grada Leskovca.

Suma od 5.000.000 dinara usmerena je ka Javnom preduzeću „Pijaca“ na ime subvencija.

Ukupno 2.872.905 dinara opredeljeno je za 3. privremenu situaciju na izgradnji mosta u selu Jelašnica.

Za potrebe Mesne zajednice Kutleš, izvršena je nabavka i montaža kontejnera. S tim u vezi, isplaćeno je 799.800 dinara.

Opredeljeno je i 1.062.002 dinara za otpremnine zaposlenima u Narodnom pozorištu.

Sredstva iz budžeta, izdvojena su danas i za solidarne, jednokratne novčane pomoći zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Ka Tehničkoj školi „Rade Metalac“ usmereno je ukupno 438.744 dinara za četiri jednokratne pomoći u iznosima od 98.534 do 118.870 dinara.

Jeddnoj zaposlenoj u Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Vučju isplaćeno je 122.079 dinara na ime solidarne pomoći, navodi se u saopštenju.

BONUS VIDEO