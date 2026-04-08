Briga o teško bolesnom kućnom ljubimcu sada je zvanično priznata kao opravdan razlog za korišćenje plaćenog odsustva sa posla.

Italija sada formalno priznaje da je briga o teško bolesnom kućnom ljubimcu validan razlog za korišćenje plaćenog bolovanja. Zaposleni mogu zahtevati do tri dana ovog bolovanja godišnje, pod uslovom da dostave veterinarski sertifikat kojim se potvrđuje potreba za hitnom negom. Registrovani kućni ljubimac takođe mora biti mikročipovan i upisan u evidenciju.

Ovo nije došlo niotkuda.

Temelji su postavljeni 2017. godine presudom poznatom kao slučaj Kučola. Univerzitetska bibliotekarka u Rimu uzela je tada slobodno vreme da brine o svom starijem engleskom seteru i izborila pravo da bude plaćena za te dane.

Pravni tim biblioteke je uspešno argumentovao da je, prema italijanskom zakonu, ostavljanje životinje u stanju teške patnje krivično delo prema članu 727 italijanskog krivičnog zakonika.

Dakle, ostajanje kod kuće radi sprečavanja patnje nije samo lični izbor. To je pravna odgovornost. Prema blogu „Dog With Blog“, ta presuda je tiho promenila sve, a formalni okvir koji se sada gradi na njoj odražava godine pravne i kulturne evolucije.

Zdravstvene i emocionalne veze između kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika su stvarne i dobro dokumentovane. Za milione domaćinstava, pas, mačka ili spašena životinja je kompletna porodica. I

Italija jednostavno dozvoljava zakonu da sustigne tu istinu. U većini zemalja, uključujući SAD, kućni ljubimci se i dalje zakonski smatraju imovinom. Ova politika direktno dovodi u pitanje taj okvir tretirajući brigu o životinji koja pati kao ozbiljnu ljudsku obavezu, piše greenplanet.