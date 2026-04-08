Pas rase belgijski ovčar (malinoa) izujedao je petogodišnju devojčicu S. J. po licu i glavi u Sopotu.

Vlasnik psa, G. N. (55), vidno je potresen onim što se dogodilo u njegovom dvorištu. Prema njegovim rečima, ništa nije slutilo na tragediju.

- Deca su se igrala u blizini, pas je bio tu pored njih, kao i uvek. Sve je delovsalo normalno. Zaista ne znam šta se u tom trenutku dogodilo, šta mu je kvrcnulo u glavi da odjednom skoči i ugrize dete za lice. Jako mi je žao, u šoku sam - izjavio je vlasnik.

Iako je policija vlasnika pustila da se brani sa slobode nakon prijave za izazivanje opšte opasnosti, sudbina životinje je već određena. Zbog težine napada i činjenice da su nanesene opasne povrede maloletnom detetu, potvrđeno je da će pas biti eutanaziran (uspavan) u skladu sa zakonom.

