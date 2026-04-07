Nesrećna žena, nevenčana supruga vlasnika lokala u Obrenovcu, podlegla je jezivim povredama u bolnici nakon što ju je unuk njenog partnera divljački izbo nožem usred bela dana.

Iako su se lekari satima borili za njen život nakon što je sa teškim ubodnim ranama transportovana iz centra grada, povrede su bile fatalne. Podsetimo, nju je nakon kraće rasprave napao unuk njenog supruga ispred porodičnog lokala.

Deda napadača, koji je herojski skočio ispred noža kako bi zaštitio ženu, takođe je povređen i nalazi se pod lekarskim nadzorom, ali je njegova supruga, nažalost, izdahnula.

Pripadnici obrenovačke policije reagovali su munjevito - s obzirom na to da je napadač bio u potpunom rastrojstvu, veruje se da bi broj žrtava bio veći da patrola nije intervenisala brzo i savladala ga.

- Čuli smo da je jadna žena izdahnula. To je strašno, poznavali smo ih, mirni ljudi. Taj mali je napravio pakao od života svima. Svaka čast policiji što ga je odmah 'pokupila', ko zna šta bi još uradio," kažu komšije..

