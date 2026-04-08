On je za ABC njuz, na pitanje da li bi dozvolio Teheranu da naplaćuje prolazak za brodove kroz taj moreuz, rekao da postoji razmišljanje da se to uradi kao zajednički poduhvat.

"To je način da ga osiguramo od mnogih drugih ljudi. To je predivna stvar", rekao je Tramp.

Dodao je da neće dozvoliti Iranu da zadrži bilo kakve kapacitete za obogaćivanje uranijuma, uprkos ponovljenim tvrdnjama Teherana da se neće odreći svoje slobode da to učini.

"Neće biti nikakvog obogaćivanja", rekao je Tramp i dodao i da neće da bude povlačenja američkih snaga u regionu.

Istakao je da će mirovni pregovori početi u petak i da će se odvijati vrlo brzo, kao i da je Kina igrala ključnu ulogu u odnosu s Irancima.