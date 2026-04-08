- Mrzim je! - bile su jedine reči koje je Luka O. (47) uputio austrijskim inspektorima dok su ga pritiskali dokazima o svirepom ubistvu njegove bivše supruge Zoje O. (38), koja je poreklom iz Srbije.

Ova hladnokrvna rečenica izgovorena je bez trunke kajanja u prostoriji za ispitivanje u gradu Sosu i ogolila je svu monstruoznost zločina koji se odigrao na sam katolički Uskrs. Ubica nije stao samo na metku, on je majku svoje četvoro dece prvo mučio šrafcigerom, a onda „overio“ pištoljem, a potom sproveo perfidan plan u koji je, kao u najgorem horor filmu, uvukao rođenog trinaestogodišnjeg sina.

Dok su se druga deca u mestu Sos (Sooß) igrala u dvorištima proslavljajući praznik, u domu ove porodice, koja je bila razvedena još od 2019. godine, odigravala se drama koja je kulminirala jezivim krvoprolićem.

Luka O. je na Uskrs došao kod bivše partnerke, ušao u kuću u kojoj je nekada živeo, a onda je, zaslepljen patološkom mržnjom, krenuo u napad. Izbo ju je šrafcigerom, a zatim overio pištoljem.

Nakon što je završio s masakrom, Luka O. je pokazao zastrašujuću prisebnost. Nije pobegao. Umesto toga, odlučio je da izrežira scenu napada nepoznatog provalnika kako bi decu ubedio da je on heroj koji je „prekasno stigao“.

- Zgrabio je beživotno i unakaženo telo žene, vukao ga kroz kuću, a zatim izneo u baštu. Tamo ga je položio u travu i prekrio travom kako se rane od šrafcigera i metaka ne bi videle na prvi pogled.

U tom trenutku, na vrata je ušao njihov trinaestogodišnji sin - navodi izvor za austrijske medije. Umesto oca koji plače, zatekao je čoveka koji mu je ispričao najgoru moguću laž.

- Neki stranac je upao u kuću! Mama je ubijena, našao sam je mrtvu u bašti! - vikao je osumnjičeni, terajući sopstveno dete da s njim pozove policiju i prijavi „pronalazak“ tela.

Dečak, u stanju potpunog rastrojstva i šoka, stajao je pored oca dok su policijske patrole opkoljavale imanje, ne sluteći da je ubica upravo čovek koji ga drži za ruku. Plan je bio toliko podmukao, da je Luka kasnije, pred istražiteljima, pokušao da se opravda rečima da je „telo izneo napolje samo da deca ne bi gledala mrtvu majku u dnevnoj sobi“.

Detalji obdukcije, do kojih su došli lokalni mediji, pokazuju da je reč o stravičnom ubistvu. Luka O. je u naletu besa potegao šrafciger kojim je Zoji, koja je poreklom s Kosova i Metohije, naneo masivne povrede u predelu glave i gornjeg dela tela.

- Nije se zaustavio dok žrtva nije bila potpuno onesposobljena, a onda je, da bi bio siguran da neće preživeti, potegao pištolj kalibra devet milimetara. Pucao joj je u glavu i torzo, ostavljajući je u lokvi krvi pre nego što je počeo da sprovodi svoj plan o „nepoznatom ubici“ - navodi izvor za lokalne medije.

Ipak, inspektori su brzo prozreli njegovu igru. Krvavi tragovi po kući bili su vidljivi na podu i travi, a inspektori su uočili i tragove borbe koji se nikako nisu uklapali u priču o strancu koji je „iznenada upao“. Šrafciger i pištolj su brzo locirani, a Luka O. je iste večeri uhapšen i sproveden u zatvor.

Vest o smrti 38-godišnje žene, koja je radila na odeljenju za voće i povrće u supermarketu „Billa“, podigla je celo mesto na noge. Za Zoju niko u Sosu nema nijednu lošu reč.

- Bila je najljubaznija osoba koju poznajem. Uvek vredna, uvek nasmejana, uprkos tome što smo svi znali da ima problema tim čovekom od koga se razvela. Radila je naporno da bi izdržavala četvoro dece, a on joj je presudio na najgori način - ispričala je jedna od njenih koleginica.

U lokalnoj kafani, gde su meštani u ponedeljak komentarisali tragediju, vladao je muk. Starija meštanka, koja je Zoju viđala svakodnevno jer su im deca išla u isti vrtić, pita se kako je moguće da niko nije sprečio ovakvo zlo.

- Četvoro dece je podizala praktično sama. On se pojavio na Uskrs samo da bi uništio sve. Ta deca su ostala bez majke, a otac im je monstrum koji je pokušao da ih slaže preko njenog mrtvog tela. To je trauma koja se nikada ne leči - navodi ogorčena komšinica.

Luka O. se trenutno nalazi iza rešetaka i čeka suđenje koje će, po svemu sudeći, biti jedno od najpraćenijih u Donjoj Austriji. Njegovo priznanje da je zločin počinio iz čiste mržnje zatvorilo je krug istrage, ali je otvorilo duboke rane u porodici i zajednici.

