Prema zvaničnim podacima, tokom prethodnog dana dogodile su se 104 saobraćajne nezgode u kojima je čak 51 osoba zadobila povrede. Sa dolaskom lepog vremena, broj motocikala i mopeda na ulicama se naglo povećao, što dodatno usložnjava bezbednosnu situaciju.

Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju da bezbednost mora biti prioritet i posebno ističu važnost zaštitne opreme:

Kaciga kao spas: Korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već ključna mera koja spasava živote i drastično smanjuje težinu povreda.

Vidljivost i oprema: Pored kacige, neophodno je korišćenje kompletne zaštitne opreme i vođenje računa o tome da vozač bude uočljiv ostalim učesnicima.

Brzina i propisi: Apeluje se na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajne propise.

"Bezbednost biciklista i motociklista često je ugrožena i najmanjom nepažnjom. Posebno apelujemo na vozače automobila i teretnih vozila da obrate pažnju na dvotočkaše, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja", poručuju iz Uprave saobraćajne policije.

Nadležni zaključuju da je međusobno uvažavanje i pažnja svih aktera u saobraćaju jedini način da se smanji broj nesreća i sačuvaju ljudski životi.



