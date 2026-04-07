Drama u Obrenovcu ne prestaje. Dok se javnost još oporavlja od vesti da je maloletnik (17) zverski ubio Mirelu M. (51), večeras je usledio novi šok.

Milan P. (77), nevenčani suprug ubijene i deda napadača, priveden je nakon što je sa telefona pokojne Mirele uputio jezive pretnje njenoj drugarici, inače poznatoj advokatici!

Samo nekoliko sati nakon što je Mirela izdahnula, Milan P. je, prema nezvaničnim saznanjima, pozvao njenu blisku prijateljicu. Razgovor je bio više nego monstruozan:

- Ubiću te i sahraniti! - urlao je starac u slušalicu, a prema nezvaničnm informacijama, pominjao je čak i silovanje ćerke advokatice!

Policija u Obrenovcu je reagovala munjevito i privela Milana P. Zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja i šoka, on se trenutno nalazi u Hitnoj pomoći, ali pod strogom prismotrom policije. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, koje će kvalifikovati ovo delo.

Alo/Telegraf

