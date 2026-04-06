Državljanka Srbije (38) pronađena je mrtva u dvorištu porodične kuće u Austriji sa teškim povredama glave.

Za osumnjičenog se smatra njen suprug, od kojeg se navodno razdvojila. Prema informacijama lista „Krone“, oružje koje je najverovatnije korišćeno u zločinu bio je šrafciger.

Zločin se navodno dogodio u nedelju, na katolički Uskrs, oko 18:30 u Sosu u Donjoj Austriji. Policija je brzo uhapsila osumnjičenog, koji se trenutno nalazi u pritvoru.

Radi se o suprugu žrtve. Prema prvim informacijama lista „Krone“, austrijski državljanin poreklom sa KiM ubio je ženu šrafcigerom.

