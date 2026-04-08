Filmska scena! Muškarac M. B. (47) iz okoline Novog Sada uhapšen je kod Mošorina nakon filmske jurnjave po Vojvodini pošto je prethodno oteo automobil, a u toku bekstva čak pucao na policiju. Lisice na ruke stavljene su mu nakon dugih pregovora usred njiva, dok je držao oroz na čelu!

Prava filmska i opasna scena dogodila se juče u popodnevnim satima na relaciji Novi Sad - Mošorin, nedaleko od Titela. Jurnjava automobuilom, policija sa rotacijom, pregovarački timovi, osumnjičeni koji drži pištolj na čelu, blokade ... to nisu scene iz holivdskih filmova, već ono što se zaista dogodilo nedaleko od Novog Sada. Osumnjičeni muškarac je ugrozio bezbednost drugih vozača i policajaca, ali i brojnih meštana.

Kako saznajemo, muškarcu M. B. su stavljene lisice na ruke oko 19 sati pošto je prethodno na naplatnoj rampi Kovilj, kod Novog Sada, presreo vozilo stranih tablica i uz pretnju pištoljem ga oteo, a zatim počeo da beži po auto-putu.

Uhapšen je nakon što su specijalci MUP-a sa njim pregovarali. On se, bežeći od policije, kretao iz pravca Novog Sada ka Šajkašu i tada je policija blokirala pojedine ulaze iz grada. Kako su mediji preneli, taj muškarac je odranije poznat policiji i pratili su ga, a onda je počeo da beži kako bi izbegao hapšenje.

- Begunac je jurio po putu i čak u nekoliko navrata otvorio vatru na policajce i tako ugrozio njihovu bezbednost. Odbijao je da se zaustavi, vozio je prevelikom brzinom, a za njim su jurila policijska vozila. To je bila prava potera, blokade su postavljene na ulazima i izlazima iz pojedinih naselja, a zatim je opkoljen u njivama kod Mošorina. Tada je stavio pištolj na čelo i pretio da će se ubiti. Trajali su pregovori s njim, da bi na kraju i uspeli da ga savladaju i stave mu lisice na ruke - kaže izvor blizak istrazi za Alo!.

Zbog mraka i činjenice da je begunac bio naoružan i spreman da puca, akcija je izvedena uz maksimalan oprez.

Uhapšeni M. B. odranije je poznat policiji, činio je brojna krivična dela, bio je pod prismotrom, a prema nezvaničnim informacijama, sledilo mu je svakako hapšenje, zbog čega je i oteo automobil i bežao.

- Tereti se za brojna krivična dela i ima podebeo dosije. U njegovom dosijeu se nižu rabojništva među kojima je i pljačkanje automobila, izazivanje opšte opasnosti, napad na službeno lice u vršenju dužnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja. Meštani su bili u strahu u toku njegovog bekstva i svima je pao kamen sa srca kada je uhapšen - navodi izvor blizak istrazi.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

MUP se oglasio o njegovim krivičnim delima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su osumnjičenog iz okoline ovog grada zbog sumnje da je učinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, razbojništvo i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

