Muškarac star 30 godina poginuo je protekle noći u saobraćajnoj nesreći u Surčinu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći



Nesreća se dogodila u 2.06 časova u Ulici Braće Ljubinković u Petrovčiću.



Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 86 intervencija, a od toga je devet bilo na javnom mestu.



Za pomoć su se najviše javljali astmatičari i osobe sa hipertenzijom.

