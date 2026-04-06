Muškarac koji je tokom potere pucao na policiju u Novom Sadu, uhapšen je kod Mošorina, saznaje Telegraf.rs.

On je, podsetimo, pobegao ka Šajkašu, a policija je opkolila na njivi, gde su obavili pregovore.

Kako se saznaje, muškarac je odranije poznat policiji i bio je praćen, a onda je počeo da beži kako bi, prema nezvaničnim informacijama, izbegao hapšenje.

Muškarac je najpre pištoljem pretio jednom vozaču, nakon čega mu je, navodno, ukrao automobil, a potom tim vozilom počeo da beži od policije.

