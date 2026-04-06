Primer je žena iz Kragujevca koja ove godine ispunjava starosni uslov za penziju, ali nema dovoljno staža i zanima je da li postoji mogućnost da ga dokupi. Sličnu dilemu ima i advokat iz Subotice, koji vodi spor sa PIO fondom i smatra da bi princip solidarnosti trebalo da obuhvati i ovakve situacije.

Šta propisuje zakon

Prema važećem zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, dokup radnog staža nije moguć, odnosno ne postoji opcija da se jednokratnom uplatom doprinosa nadoknadi nedostajući staž za penziju.

Ipak, član 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućava građanima da samostalno uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tokom tog perioda, ostvareni staž se računa jednako kao i staž po drugim osnovama, kako za ispunjenje uslova za penziju, tako i za određivanje njenog iznosa.

Doprinosi se u ovom slučaju uplaćuju mesečno, i to na jednu od 13 ponuđenih osnovica. Njihovo plaćanje uređeno je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i obavezno je za sva lica koja su uključena u sistem. To znači da čak i osiguranici sa više od 45 godina staža, ukoliko su i dalje u sistemu osiguranja, imaju obavezu da nastave sa uplatom doprinosa.

Takođe, za zaposlene koji rade i nakon navršenih 65 godina života, poslodavac je dužan da nastavi sa uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu kojih se utvrđuje ukupan staž do prestanka radnog odnosa.

Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja zasniva se na tekućem finansiranju i principima obaveznosti, solidarnosti i uzajamnosti, zbog čega ne predviđa mogućnost povraćaja uplaćenih doprinosa. To znači da povraćaj nije moguć ni za one koji nemaju minimalnih 15 godina staža potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju, niti za one koji nastavljaju da uplaćuju doprinose nakon što dostignu 45 godina staža, što je maksimalan staž koji se uzima u obzir za obračun visine penzije.