Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv dvojice mladića, Đorđa Z. i Marka P., zbog sumnje da su 16. oktobra prošle godine u elitnom naselju Beograd na vodi hladnokrvno prilikom primopredaje kofera, likvidirali Cetinjanina Filipa Ivanovića (33) koji je bio u bekstvu.

Optužnica za teško ubistvo i pomaganje trenutno čeka potvrđivanje Višeg suda, a obojica osumnjičenih se nalaze iza rešetaka. Dok se Marko P. tokom istrage branio ćutanjem, direktni egzekutor Đorđe Z. je u tužilaštvu priznao zločin, ali je odbio da odgovara na bilo kakva pitanja, očigledno pokušavajući da sakrije ko je naručio i platio ovu surovu sačekušu na beogradskom asfaltu.

Prema navodima iz istrage, logistiku za ovaj krvavi pir obezbedio je Marko P. koji je iznajmio štek-stan u Višegradskoj ulici. U taj stan je kobne večeri stigao Đorđe Z., gde je sačekao da mu nepoznate osobe dostave dva kofera, nakon čega je pozvao taksi i oko 23 časa krenuo put Beograda na vodi.

Tamo ga je već čekao Ivanović, potpuno nesvestan će biti likvidiran. Đorđe Z. mu je hladnokrvno predao kofere, a u sekundi kada se Cetinjanin okrenuo leđima kako bi otišao, kurir-ubica je potegao pištolj i sasuo kišu metaka u njega. Ivanović je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, a napadač je dao sve od sebe da pobegne trčeći kroz Hercegovačku ulicu.

Ipak, egzekutor nije stigao daleko - policijske lisice su mu stavljene na ruke samo 200 metara od lokacije na kojoj je prolio krv. Policijske patrole su se već nalazile u tom kvartu jer su locirale Ivanovića, koji je bio na crvenoj Interpolovoj poternici, i planirale njegovo hapšenje. Čim su odjeknuli pucnji, operativci su munjevito reagovali i presreli Đorđa Z., kod kojeg su pronađena dva pištolja sa izbrisanim fabričkim brojevima i metkom u ležištu, spremnim za dalji obračun. Veruje se da je Ivanović planirao bekstvo na novu lokaciju i da je kofere poslao neko kome je bezgranično verovao, ne sluteći da mu umesto pomoći šalje dželata.

Filipu Ivanoviću se u Beogradu sudilo zbog optužbi da je nakon likvidacije Bojana Mirkovića u naselju Belvil pokušao da preko granice kod Loznice u BiH prebaci glavnog osumnjičenog Lazara Tejića. Nakon četiri godine provedene u klasičnom pritvoru, Ivanović je pušten u kućni pritvor sa nanogicom, odakle je uspeo da pobegne. Ipak, sloboda mu je trajala kratko – svega deset meseci kasnije, surovo je likvidiran na ulici.

Skrivaju nalogodavce

Istraga je pokazala jasnu podelu uloga u ovoj mafijaškoj egzekuciji, gde je Marko P. bio zadužen za logistiku i stanove, dok je Đorđe Z. bio hladnokrvni izvršilac na terenu. Ipak, obojica u pritvoru uporno ćute o ključnoj stvari - ko je obezbedio oružje sa izbrisanim brojevima i ko je naredio da se Cetinjanin sa crvene poternice zauvek ućutka.

