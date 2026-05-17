„Juče sam ponovo pretraživala Ribarsko ostrvo i pas je našao njegovu majicu. Trebalo je da idem u policiju u 10 sati, ali su me onda zvali jutros u sedam i rekli mi da ne treba da dolazim jer je moj suprug u policiji i da daje izjavu, pa da će da dođe kući“, kaže Elvisova supruga.

Kako je navela, njen suprug je nešto pre osam sati stigao kući i dobro je.

„Život mi je skraćen za 10 godina. On je dobro, samo da je živ i zdrav, sve drugo je manje bitno. Želela bih da se zahvalim svima koji su pisali o njegovom nestanku i delili informaciju“, dodaje ona za Telegraf.

Kako je istakla, sutra će kontaktirati i Registar nestalih lica Srbije, kom je takođe prijavila nestanak supruga, kako bi njegovo ime bilo uklonjeno iz evidencije.

Podsetimo, Novosađanin Elvis Rović (29) nestao je na Đurđevdan, 6. maja oko 11 sati kada je krenuo na posao, ali nije stigao.

On je, kako je ranije navela supruga, nestao na Ribarskom ostrvu.