Potrošači opštine Stari grad ostaće bez vode u četvrtak, 7. maja, od 8.30 do 18 sati, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Istog dana, bez vode će biti i potrošači delova opštine Vračar od 8.30 do 16 sati.

Preciznije, bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama na Starom gradu:

Budimskoj (od Venizelosove do Knez Miletine)

Šantićevoj

Istog dana, bez vode će biti i potrošači opštine Vračar od 8.30 do 16 sati u sledećim ulicama:

Gospodara Vučića (od Anastasa Jovanovića do Ustaničke)

Anastasa Jovanovića

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz "Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije, potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.