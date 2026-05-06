Potrošači opštine Stari grad ostaće bez vode u četvrtak, 7. maja, od 8.30 do 18 sati, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija”.
Preciznije, bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama na Starom gradu:
- Budimskoj (od Venizelosove do Knez Miletine)
- Šantićevoj
Istog dana, bez vode će biti i potrošači opštine Vračar od 8.30 do 16 sati u sledećim ulicama:
- Gospodara Vučića (od Anastasa Jovanovića do Ustaničke)
- Anastasa Jovanovića
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Iz "Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Sve dodatne informacije, potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
