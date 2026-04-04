Žena stara oko 40 godina teško je povređena danas u Južnom bulevaru na Vračaru u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, ona je pala sa trećeg sprata zgrade i zadobila povrede opasne po život.

Ekipa Hitne pomoći odmah je došla na lice mesta gde je konstatovala teške telesne povrede i ženu prevezla u Urgentni centar na reanimaciju.

Prilikom pada žena je, prema prvim informacijama, povredila sve ekstremitete, ima otvorene prelome obe ruke i obe noge, kao i prelom kičme.

- Užasan prizor. Čula sam da je nešto puklo i izletela napolje. Kada sam je videla, sledila mi se krv u žilama. Žena je nepomično ležala, krvi je bilo na sve strane, iz usta, iz ušiju... Strašno, mislila sam, da je mrtva, ali Hitna pomoć je videla da daje znake života. Pokušali su da joj pruže prvu pomoć. Odvezli su je u bolnicu - rekla je komšinica koja se našla na licu mesta.

