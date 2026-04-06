"Uprkos pozitivnim pomacima u nekim područjima, 2025. godinu obeležili su ozbiljni izazovi vezani uz femicid i druge oblike rodno uslovljenog nasilja", rekla je Ljubičić u uvodu svog Izveštaja koji je poslala Hrvatskom saboru.

Kako je navedeno, prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 18 žena, baš kao i 2024. godine, ali svih 18 prošle godine ubile su njima bliske osobe, prenosi Tanjug.

Čak 12 od tih žena ubili su njihovi sadašnji ili bivši intimni partneri, što je više nego dvostruko više u odnosu na godinu pre, kada je ta brojka bila pet.

Broj kaznenih dela silovanja porastao je za gotovo petinu na 310 slučajeva i najveći je u poslednjih deset godina.

U 57,7 posto slučajeva počinitelji su bile bliske osobe, najčešće bračni partneri.

U 2025. godini zabeležena su 94 kaznena dela polnog uznemiravanja, što je blagi pad u odnosu na godinu pre, kada ih je bilo 103.

Primljeno je 36 pritužbi na polno uznemiravanje na radnom mestu, a u pet slučajeva utvrđena je povreda zakona i podnesene su krivične prijave.

"S obzirom na to da je reč o prvoj godini u kojoj je krivični zakon izmenjen upravo kako bi se pooštrile kazne za dela počinjena na štetu žena, zabrinjavajući pokazatelji upućuju na važnost sistema prevencije i zaštite žrtava kao i edukaciju o rodno utemeljenom nasilju na svim nivoima", rekla je Ljubičić.

