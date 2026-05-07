U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad, u blizini Kovilja, povređena je ženska osoba i ona je prevezena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine na reanimaciju, izjavio je portparol Zavoda za urgentnu medicinu u Novom Sadu Zoran Krulj.

On je za Tanjug rekao da je ekipa Hitne pomoći na mesto nesreće poslata po prvom prioritetu.

Do saobraćajne nesreće je došlo oko 15 časova, na deonici između Kovilja i Beške, a u njoj su učestvovala dva vozila, saznaje Tanjug.

Na lice mesta su izašle i ekipe policije i vatrogasci. Saobraćaj je na tom delu puta je obustavljen.

