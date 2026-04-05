Nekadašnji načelnik BIA Radiša Roskić izjavio je danas da će istraga na teritoriji opštine Kanjiža, gde su danas pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima, ići u pravcu organizatora i izvršioca, i istakao da se ovakvi pokušaji ne čine bez veoma dobre logističke podrške iz inostranstva, bilo da je reč o finansijskim ili tehničkim sredstvima.

Istraga bi, prema njegovim rečima, trebalo da stavi akcenat na postojanje mogućih veza organizatora i egzekutora sa stranim obaveštajnim sistemima.

"Poseban deo istrage biće usmeren na utvrđivanje vrste i porekla tog eksploziva i to je korak koji bi mogao ukazati na pravi put za otkrivanje organizatora i egzekutora u ovom slučaju. Potpuno se slažem, zvuči neskromno, sa onim što je predsednik izneo - cilj može biti Srbija, cilj može biti Srbija i Mađarska ili cilj može biti Mađarska. Dakle, u ovom trojstvu biće određen okvir istrage", rekao je Roskić za Tanjug.

Istakao je da će vojni stručnjaci najpre ustanoviti vrstu eksploziva.

"Naši vojni eksperti su edukovani u tom pravcu i rade to nepogrešivo. Kad ustanovimo vrstu eksploziva, znaćemo koji su potencijalni izvori tog eksploziva, a kad se suzi krug potencijalnih izvora, može se doći i do konkretnog izvora, a samim tim i do ljudi koji su na ovaj ili onaj način učinili taj eksploziv dostupnim onima koji imaju ciljeve u suprotnosti sa bezbednošću građana i sa bezbednošću državne imovine", kazao je Roskić. On podseća da osnovno pravilo svake istrage podrazumeva pretpostavku da se ništa kao mogućnost ne odbacuje dok se za to ne steknu dokazi.

"Kao u medicini kod postavljanja dijagnoze, metodom eliminacije isključujemo različite mogućnosti. Da li je ovo prosta provokacija koja se završava na ovome ili je samo pristupni deo za izvođenje veće akcije, to moramo sačekati", rekao je Roskić.

On je izrazio uverenje da će raspoložive vojne i policijske snage uspešno pretražiti teren i otkloniti sve ono što predstavlja neposrednu opasnost. U reonu sela Velebit, Trešnjevac i Vojvode Zimonjić u opštini Kanjiža danas su pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je Vojska Srbije danas uspela da predupredi akciju protiv vitalnih interesa zemlje, kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu.

(Tanjug)