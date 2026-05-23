Kristijan Aleksić, koji se sumnjiči da je prošlog vikenda u Drnišu ubio maturanta Luku (19), a koji je već robijao zbog ubistva, navodno je mučio životinje u zatvoru!

Pre nekoliko dana Slobodna dalmacija je nezvanično saznala da je Kristijan Aleksić, dvostruki ubica koji je 1994. godine ubio Marijanu Sučević, a 16. maja ove godine ubio 19-godišnjeg Luku M. u Drnišu, dok je bio u Lepoglavi zbog svog prvog ubistva, kuvao mačke?! Nismo objavili vest iz jednostavnog razloga – nismo verovali da je to moguće.

Međutim, u četvrtak uveče, Angel Andonov, bivši zatvorenik, a sada advokat, koji je pre oko 20 godina osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog šverca 300 kilograma kokaina i koji je bio u Lepoglavi kada je tamo bio i Kristijan Aleksić, u svojoj izjavi za RTL rekao je da je Aleksić, između ostalog, zlostavljao mačke u zatvoru. Dakle, Andonov nije eksplicitno rekao kako je Aleksić zlostavljao mačke, ali mi je nagovestio da bi informacije koje smo dobili mogle biti tačne.

– To je 100 posto tačno! Aleksić je voleo da sprema mačke za „divljač“, posebno mu je bilo drago, pa je čak i „počastio“ jednog zatvorenika, koji je kasnije ubijen nakon što je pušten. Kada mu je rekao da je spremio mačku za gulaš i kada je zatvorenik shvatio šta je pojeo, sve je povraćao – kaže nam izvor.

Naravno, da bismo dodatno proverili koliko ova priča o spremanju mačaka za čorbu zaista „drži vodu“, pitali smo Ministarstvo pravde da li je zatvorenicima uopšte dozvoljeno da sami pripremaju hranu?

Evo njihovog odgovora:

„U skladu sa odredbama člana 137. Zakona o izvršenju kazni zatvora, beneficije predstavljaju skup podsticajnih mera usmerenih na ublažavanje negativnih efekata zatvora i podsticanje zatvorenika da uspešno sprovedu program izvršenja kazne zatvora.“

Jedna od propisanih pogodnosti je mogućnost samostalnog pripremanja hrane i pića.

U skladu sa članom 27. Pravilnika o postupanju sa zatvorenicima, pomenuta pogodnost može se odobriti u prostoriji u kojoj zatvorenik boravi ili u posebno određenom prostoru. Odobravanje pogodnosti nije automatsko niti predstavlja opšte pravo svih zatvorenika, već zavisi od niza kriterijuma, uključujući vrstu kazneno-popravnog zavoda ili zatvora i uslove izdržavanja kazne, ponašanje zatvorenika, procenu uspešnosti sprovođenja programa izvršenja kazne i procenu bezbednosnog rizika. Shodno tome, pojedinačnim zatvorenicima kojima je odobrena takva pogodnost može se dozvoliti korišćenje uređaja za pripremu toplih napitaka ili jednostavne hrane, u skladu sa propisanim bezbednosnim uslovima i internim pravilima kazneno-popravnog zavoda ili zatvora. Naglašavamo da mogućnost samostalnog pripremanja hrane nije specifičnost hrvatskog zatvorskog sistema, već predstavlja uobičajenu praksu u skladu sa međunarodnim standardima koji promovišu princip normalizacije i postepene pripreme zatvorenika za život na slobodi.

