Kristijan Aleksić, koji se sumnjiči da je prošlog vikenda u Drnišu ubio maturanta Luku (19), a koji je već robijao zbog ubistva, navodno je mučio životinje u zatvoru!

Pre nekoliko dana  Slobodna dalmacija je nezvanično saznala da je Kristijan Aleksić, dvostruki ubica koji je 1994. godine ubio Marijanu Sučević, a 16. maja ove godine ubio 19-godišnjeg Luku M. u Drnišu, dok je bio u Lepoglavi zbog svog prvog ubistva, kuvao mačke?! Nismo objavili vest iz jednostavnog razloga – nismo verovali da je to moguće.

Međutim, u četvrtak uveče, Angel Andonov, bivši zatvorenik, a sada advokat, koji je pre oko 20 godina osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog šverca 300 kilograma kokaina i koji je bio u Lepoglavi kada je tamo bio i Kristijan Aleksić, u svojoj izjavi za RTL rekao je da je Aleksić, između ostalog, zlostavljao mačke u zatvoru. Dakle, Andonov nije eksplicitno rekao kako je Aleksić zlostavljao mačke, ali mi je nagovestio da bi informacije koje smo dobili mogle biti tačne. 

To je 100 posto tačno! Aleksić je voleo da sprema mačke za „divljač“, posebno mu je bilo drago, pa je čak i „počastio“ jednog zatvorenika, koji je kasnije ubijen nakon što je pušten. Kada mu je rekao da je spremio mačku za gulaš i kada je zatvorenik shvatio šta je pojeo, sve je povraćao – kaže nam izvor.

Naravno, da bismo dodatno proverili koliko ova priča o spremanju mačaka za čorbu zaista „drži vodu“, pitali smo Ministarstvo pravde da li je zatvorenicima uopšte dozvoljeno da sami pripremaju hranu? 

Evo njihovog odgovora:

 „U skladu sa odredbama člana 137. Zakona o izvršenju kazni zatvora, beneficije predstavljaju skup podsticajnih mera usmerenih na ublažavanje negativnih efekata zatvora i podsticanje zatvorenika da uspešno sprovedu program izvršenja kazne zatvora.“

Jedna od propisanih pogodnosti je mogućnost samostalnog pripremanja hrane i pića. 

U skladu sa članom 27. Pravilnika o postupanju sa zatvorenicima, pomenuta pogodnost može se odobriti u prostoriji u kojoj zatvorenik boravi ili u posebno određenom prostoru. Odobravanje pogodnosti nije automatsko niti predstavlja opšte pravo svih zatvorenika, već zavisi od niza kriterijuma, uključujući vrstu kazneno-popravnog zavoda ili zatvora i uslove izdržavanja kazne, ponašanje zatvorenika, procenu uspešnosti sprovođenja programa izvršenja kazne i procenu bezbednosnog rizika. Shodno tome, pojedinačnim zatvorenicima kojima je odobrena takva pogodnost može se dozvoliti korišćenje uređaja za pripremu toplih napitaka ili jednostavne hrane, u skladu sa propisanim bezbednosnim uslovima i internim pravilima kazneno-popravnog zavoda ili zatvora. Naglašavamo da mogućnost samostalnog pripremanja hrane nije specifičnost hrvatskog zatvorskog sistema, već predstavlja uobičajenu praksu u skladu sa međunarodnim standardima koji promovišu princip normalizacije i postepene pripreme zatvorenika za život na slobodi.

