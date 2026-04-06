Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da su srpske vlasti sprečile teroristički napad u kojem je trebalo da bude dignut u vazduh srpski deo gasovoda Turski tok, koji je, kako je istakao, neophodan za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom.

"Juče su srpske vlasti sprečile teroristički napad u kojem su hteli da dignu u vazduh srpski deo gasovoda Turski tok. Ovaj gasovod je neophodan za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom, jer 56 odsto prirodnog gasa u našem sistemu, odnosno više od polovine, dolazi kroz gasovod Turski tok", rekao je Sijarto u današnjoj objavi na Fejsbuku.

Sijarto je danas, zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom krenuo ka granici sa Srbijom, u Kiškundorošmu u oblasti Segedina, da proveri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani.

"Naš zadatak je da zaštitimo suverenitet Mađarske, zaštitimo snabdevanje mađarskih porodica, zaštitimo sposobnost zemlje da funkcioniše i borimo se za smanjenje računa za komunalne usluge", rekao je Sijarto.

On je istakao da jednostavno ne želi da Mađari plaćaju barem tri puta više za komunalne usluge nego sada, što bi bio rezultat prekida isporuke ruskog gasa i nafte.

"Zato smo mađarski deo Turskog toka, koji je gasovod od 250 kilometara, stavili pod vojnu zaštitu", objasnio je ministar spoljnih poslova Mađarske. To je danas potvrdio i Orban u svojoj objavi na Fejsbuku, rekavši danas da su "gasovod hteli da dignu u vazduh na srpskoj strani, a mi smo morali da naredimo vojnu zaštitu za mađarski deo gasovoda".

"Uskršnji ponedeljak, 6 ujutru. Umesto polivanja, idemo ka mađarsko-srpskoj granici. Juče su pokušali da dignu u vazduh gasovod na srpskom delu. Proveravamo da li je sve u redu na mađarskoj strani", naveo je Orban.

On je rekao da će proveriti ulaznu tačku gasovoda oko Kiškundorošme. Gasovod Turski tok godišnje transportuje 7,5 do osam milijardi kubnih metara i predstavlja glavnu energetsku arteriju Mađarske.