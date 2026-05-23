M. D. (24) osumnjičen za pucnjavu i pokušaj ubistva vlasnika G.S. u restoranu na Novom Beogradu, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Nakon saslušanja, nadležni tužilac je tražio da sudija za prethodni postupak Višeg suda odredi pritvor osumnjičenom, kako ne bi mogao da utiče na svedoke, te da ne bi imao mogućnost da ponovi krivično delo, kao i zbog težine izvršenog dela i uznemirenja javnosti.

Podsećamo, pre dva dana, je u ovom poznatom ugostiteljskom objektu upucan G.S., vlasnik tog i više drugih prestoničkih restorana. On je pogođen je sa ukupno petprojektila. Napadač mu je ispalio četiri hica u noge, dok ga je jedan hitac pogodio u ruku kada je pokušao da se zaštiti.

Prema nezvaničnim saznanjima, M.D. je bio angažovan od strane jedne kriminalne grupe. Navodno su njega angažovali „Vračarci“ i za obavljen posao obećali da će biti plaćen sa 100.000 evra.

- Sumnja se da je napadač imao ozbiljnu logistiku. Navodno mu je za izvršenje ovog dela obećana velika suma novca, pominje se čak 100.000 evra. Istražuje se i ko je iznajmio stan u blizini restorana koji je, kako se sumnja, korišćen za pripremu i skrivanje pre napada - navodi izvor blizak istrazi.

Drama nakon pucnjave, prema rečima sagovornika, nije dugo trajala zahvaljujući prisebnosti pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, koji se u tom trenutku slučajno našao u blizini, iako nije bio na dužnosti.

- Pripadnik SAJ-a bio je van dužnosti i slučajno se zatekao u prolazu kada su odjeknuli pucnji. Video je muškarca kako pokušava da pobegne i odmah je reagovao. Krenuo je za njim i uspeo da ga savlada i zadrži do dolaska policijskih patrola - podsetio je izvor.

