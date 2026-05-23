Lekari na Novom Zelandu zabeležili su 2011. godine neobičan medicinski slučaj kada je jedna žena privremeno ostala paralizovana nakon što je zadobila takozvani „ljubavni ugriz“ u vrat. Reč je o prvom poznatom slučaju ove vrste u toj zemlji, koji je izazvao veliku pažnju javnosti i stručnjaka.

Sve se dogodilo kada je 44-godišnja žena, dok je sedela kod kuće i gledala televiziju, iznenada primetila da ne može da pomera levu ruku. Odmah je prebačena u bolnicu, gde su lekari ustanovili da je doživela blaži moždani udar. U početku nije bilo jasno šta je izazvalo zdravstveni problem, ali su tokom pregleda na njenom vratu primetili trag snažnog „ljubavnog ugriza“.

Prema objašnjenju lekara, jak pritisak i usisavanje na području vrata izazvali su oštećenje krvnog suda, što je dovelo do stvaranja krvnog ugruška. Ugrušak je kasnije dospeo u srce, a zatim izazvao moždani udar i privremeni gubitak pokretljivosti ruke.

Žena je uspešno lečena terapijom za razređivanje krvi i nakon tretmana se potpuno oporavila. Ovaj neobičan slučaj pokazao je da čak i naizgled bezazlene stvari ponekad mogu izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije.

BONUS VIDEO