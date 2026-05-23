Jedan od najpoznatijih i najpotresnijih slučajeva starog Beograda dogodio se 22. juna 1968. godine u Siminoj ulici, u samom centru grada, kada je ubijena Mirosanda Satarić, poznata kao Rosa.

Rosa je bila beogradska radnica i majka male devojčice, a u javnosti je ostala upamćena kao žena koja je živela skromno i mirno, pokušavajući da obezbedi normalan život svojoj porodici. Tog dana ništa nije ukazivalo da će obična šetnja kroz centar grada prerasti u tragediju koja će se godinama prepričavati.

Prema sudskim i novinskim zapisima, ubica je bio Milorad Golubović, bivši pripadnik tadašnje milicije. On je duže vreme poznavao žrtvu i, prema navodima istrage, bio opsednut njom. Godinama joj je slao poruke, pokušavao da uspostavi kontakt i vršio pritisak, koji je Rosa uporno odbijala.

Kobnog dana došlo je do susreta u Siminoj ulici, u blizini raskrsnice sa Višnjićevom ulicom. Rosa je tada bila sa svojom malom ćerkom, koju je držala za ruku. Svedoci su kasnije opisivali da je došlo do kratke rasprave, nakon koje je situacija eskalirala u svega nekoliko sekundi.

Golubović je izvadio pištolj i ispalio više hitaca u Rosu Satarić. Žena je pala na ulicu pred očima deteta, dok su prolaznici u šoku pokušavali da shvate šta se dogodilo. Nekoliko ljudi krenulo je za napadačem koji je pokušao da pobegne, ali je ubrzo uhapšen nakon potere građana i policije.

Tokom istrage utvrđeno je da je i ranije pokazivao agresivno i opsesivno ponašanje, kao i da je žrtvu duže vreme uznemiravao. Upravo zbog toga slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti i otvorio pitanje kako institucije reaguju na ljude koji pokazuju opasne obrasce ponašanja pre nego što dođe do tragedije.

Posebno je potresna činjenica da je ubistvo izvršeno usred dana, na javnoj ulici i pred detetom, što je dodatno šokiralo tadašnji Beograd. Stanovnici Simine ulice godinama su kasnije govorili da je taj događaj ostao duboko urezan u sećanje celog kraja.

Na mestu zločina danas se nalazi spomen-ploča koja podseća na Rosu Satarić, a ovaj slučaj i dalje se smatra jednim od najpoznatijih i najtragičnijih zločina stare beogradske crne hronike.