Navikli su da laž stiže laž, izmišljene priče, a sve u cilju diskreditovanja vlasti u Srbiji, a pogotovo njenog Predsednika Aleksandra Vučića! Svi dobro znamo koja je uloga ova dva medija, a i ostalih opozicionih media, i ko ih plaća.

Juče dana 5.aprila, kada su naše obaveštajne službe, po saznanju, zajedno sa vojskom i policijom izašli na teren u okolini Kanjiže i pronašli spremljene eksplozivne naprave sa namerom da se digne u vazduh gasovod ka Mađarskoj, ovi mediji su prevazišli sami sebe. U trenutku kada je sprečena teroristička diverzija nesagledivih razmera i ogromnih posledica po Srbiju i Mađarsku, kao i lokalno stanovništvo, novinarka N1 Žaklina Tatalović izvolela je izjaviti da je pronalaženje spremljenog eksploziva dogovor dva drugara Orbana i Vučića, ne bi li im to išlo u kakav politički prilog da se dokažu i pokažu javnosti, pogotovo što Viktora Orbana očekuju predsednički izbori 12.aprila u Mađarskoj.

Komentarisali su na ovoj televiziji da su se to namerno dogovorili da bude na Katolički Uskrs i još gomilu gluposti i laži. Jedno je sigurno, da ni u jednoj Zapadno Evropskoj zemlji u koje se kunu sva naša opozicija i blokaderski teroristi, a naročito ove dve televizije, kao bastione demokratije, ovakvo izveštavanje, u ovakvoj situaciji, bilo bi apsolutno nedopustivo i nemoguće. U trenutku kada je država Srbija bila ugrožena terorističkim aktom bez presedana, ovi mediji su se ismevali sa reakcijama našeg državnog vrha, a pogotovo akcijom vojske i policije.

Da li je bilo potrebno da istog dana u 18sati javnosti se obrati, na konferenciji za štampu, direktor VBA (Vojno Bezbedonosne Agencije ) General Potpukovnik Đuro Jovanić i pruži nedvosmislene i precizne podatke o ovom slučaju, kao i da se prikažu slajdovi zaplenjenih eksplozivnih sredstava nađenih u par stotina metera od gasovoda?

Na stranu, da takozvani studenti blokaderi na društvenim mrežama mogu da objavljuju šta im je volja. Uostalom, oni su i prvi put čuli da postoji VBA, a ni ne znaju šta to znači!!! Ali od medija , televizije koja treba da informiše građane ovakve laži i insinuacije ispale su toliko jadne da bi se posramio i mikrofon u koji su izgovorene, ali njihovi novinari nisu.

Optužili su Predsednika Aleksandra Vučića da sve ovo fingira u svoju korist i u korist svoga drugara Viktora Orbana, a da se , ne daj Bože, desila diverzija, sa nesagledivim posledicama, opet bi ovi mediji i ovi novinari optužili Predsednika za bezbedonosne propuste i neadekvatno obezbeđenje vitalnog objekta!

Saopšteno je od nadležne institucije da je istraga u toku i da se traga za licima koji su doneli eksploziv i planirali diverziju, te da će javnost biti po potrebi blagovremeno obaveštavana. Građanima Srbije ostaje da ne veruju televiziji N1 i NovaS i kada saopštavaju vremensku prognozu.