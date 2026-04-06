Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da je u pokušaju diverzije na gasovodu u blizini Kanjiže vidljiv međunarodni karakter i istakao da je kompletan bezbednosni sistem Srbije pokazao da je ''neprobojan'' i sposoban da zaštiti najosetljivije delove gasne infrastrukture. Drecun je istakao da je sinhronizovano delovanje kompletnog bezbednosnog sistema Srbije - obaveštajnih službi, vojske, policije, specijalnih jedinica pokazalo da su spremni da garantuju bezbednost na najvišem nivou.

''Bezbednosni sistem Srbije juče je pokazao da je neprobojan i da niko ne može da napravi prodor koji bi naneo veliku štetu. To sinhronizovano delovanje među našim službama bezbednosti nam garantuje da ćemo u narednom periodu moći da predupredimo ove akcije. A nanošenje štete energetskom sektoru naše zemlje imalo bi katastrofalne posledice'', rekao je Drecun za RTS.

Prema njegovoj oceni, u pokušaju diverzije u Kanjiži vidljiv je međunarodni karakter koji, kako je naveo, proizilazi iz toga što je neposredni izvršilac trebalo da bude lice koje nije državljanin Srbije, odnosno da je reč o pripadniku migrantske grupacije koja se nalazi na teritoriji Srbije.

''Eksploziv koji je pronađen je proizveden u SAD, to naravno ne znači ko može da bude neposredni naručilac svega. Kad pogledate moguće, ali već postojeće posledice, vidite da one imaju međunarodni karakter jer je to moglo ozbiljno da ugrozi i našu energetsku bezbednost, a posebno energetsku bezbednost Mađarske. Vidimo da opozicija u Mađarskoj politizuje ovaj slučaj, što govori o međunarodnom karakteru ove diverzije'', rekao je Drecun. Naglasio je da je veoma važno da se utvrdi ko je pravi organizator i da li se radi o državnom ili nedržavnom subjektu i izrazio sumnju da se radi o kriminalnoj organizaciji. ''Ne vidim koju bi korist oni imali, što ne znači da ljudi koji su iz kriminalnog miljea nisu upotrebljeni za realizaciju. Opasnost jeste prošla, što se ovog slučaja tiče, jeste, ali ne znamo koje su namere onoga koji je zaista organizovao sve ovo'', kazao je Drecun.

Drecun je kazao da je moguća diverzija najverovatnije presečena u poslednjoj etapi, a da je pripadnik migratorne grupe verovatno trebalo da bude osposobljen za rukovanje eksplozivom. Naveo je i da se postavlja pitanje ko je i zašto izabrao baš tu lokaciju za diverziju. ''Predsednik Vučić je rekao da je ovo 'mrtva tačka', možda je zbog toga, a možda i zbog koncentracije migranata koji su na severu i zbog toga što je to poruka o posledicama koje su trebalo da zadese susednu Mađarsku. Ovde je pokušaj da se potpuno zaustavi funkcionisanje tog gasovoda, bar u ovom delu koji se nalazi na severu, što se tiče isporuke gasa Mađarskoj, jer to je sastavni deo Turskog toka'', kazao je Drecun. Podsetio je da je bilo pokušaja napada na Turski tok na teritoriji Ruske Federacije i dodao je da je očigledno da se želi ugroziti funkcionisanje Turskog toka. Čini mi se da je sve stavljeno u jedan širi geopolitički kontekst dešavanja u Evropi, posebno vezano za sukob Rusije i Ukrajine, ali i narušene odnose između Ukrajine i Mađarske, koja štiteći svoje interese onemogućava da Ukrajina realizuje neke svoje interese, posebno preko EU'', ukazao je Drecun. Dodao je da su oni koji su planirali diverziju spremni da idu do kraja i upozorio da nanošenje udara energetskoj infrastrukturi u svakoj zemlji narušava njen suverenitet i bezbednost.

''Zamislite da stane isporuka gasa u Mađarskoj, čija privreda najviše zavisi upravo od Turskog toka koji ide preko dela naše teritorije. Poruke su izuzetno opasne, ali posledice su mogle da budu strahovito teške i po državu Srbiju'', rekao je Drecun. Ukazao je i na pokušaje da se slučaj relativizuje i da se politički zloupotrebi na unutrašnjem i spoljnom planu, i dodao je da je neprihvatljivo da to služi da bi se zavarao trag organizatorima diverzije. Drecun je rekao da opozicija u Mađarskoj pokušava da zloupotrebi ovaj slučaj u političke svrhe jer se bliže izbori u tojzemlji i dodao da su od pojedinih opozicionih političara stigle optužbe da se radi o operaciji ''lažne zastave''. ''Ne znam na osnovu čega tako govore. Ovde se vidi da je postojala izuzetno ozbiljna namera. Nadam se da će biti uhapšen onaj ko je trebalo da postavi eksploziv, ali da će i svi u lancu biti uhapšeni. Da li će istraga doći do onoga koji je pravi organizator i naručilac, to je posebno pitanje. Ali mislim da će se brzo doći do onog koji je trebalo da postavi eksploziv'', zaključio je Drecun.