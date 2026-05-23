"Nemoj Hadžija, nećemo više - I nećete, tu sam ih ubio" Čuveni zatvorenik Fikret HadžIć izašao sa robije posle 24 godine (video)

Fikret Hadžić, poznat kao Hadžija, pušten je iz zatvora nakon 24 godine provedene iza rešetaka.

 
Autor:  Milica Krstić
23.05.2026.13:47
Informaciju je potvrdio direktor Kazneno-popravnog zavoda Zenica, Rusmir Isak.

Hadžić je završio u zatvoru nakon što je 1. maja 2002. godine u Lukavcu ubio trojicu članova porodice Kasumović.

Prema njegovim rečima, godinama je trpeo zlostavljanje od strane porodice. Nakon što je pretučen u maju 2001. godine i, kako tvrdi, nekažnjen, odlučio je da uzme pravdu u svoje ruke.

Godinu dana kasnije, na jednom mestu, na Praznik rada, sreo je četvoricu članova porodice. Tada je ubio troje ljudi, uključujući oca i sina, Osmana i Bahriju, i Kuduma Kasumovića, dok je četvrti član porodice uspeo da pobegne.

Hadžić je postao poznat po izjavi koju je dao u televizijskoj emisiji "Slučajevi X":

- Povređivao sam ih da ne bi mogli da pobegnu. Plaču, dreče: "Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad." I nećeš. Šta ćeš, ja sam ih riješio pobiti i gotovo.

Za trostruko ubistvo osuđen je na 21 godinu zatvora, a dodatne tri godine dobio je zbog pisma koje je poslao Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. U tom pismu je zahtevao da se porodica kazni "sa najmanje 10 KM", preteći da će biti posledica ako se to ne desi.

(Alo.rs/Klix.ba)

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,77
USD USD 100,78 101,08 101,38
CAD CAD 73,07 73,29 73,51
AUD AUD 71,96 72,18 72,4
GBP GBP 135,32 135,72 136,13
CHF CHF 128,15 128,53 128,92

