Ruski borbeni avion Su-30 srušio se na teritoriji Krima tokom planiranog trenažnog leta, a oba člana posade uspela su da se katapultiraju i prežive incident, potvrđeno je iz Ministarstva odbrane Rusije. Pilot i kopilot su ubrzo nakon katapultiranja locirani i izvučeni zahvaljujući angažovanju kopnenog tima za potragu i spasavanje.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, letelica u trenutku pada nije nosila nikakvo naoružanje, što ukazuje da je reč o rutinskoj obuci, a ne o borbenoj misiji.

„Danas, oko 11 časova po moskovskom vremenu, u Republici Krim, avion Su-30 srušio se tokom izvođenja planiranog trenažnog leta. Avion je leteo bez municije. Posada se katapultirala i evakuisana je od strane kopnenog tima za potragu i spasavanje. Životi pilota nisu ugroženi“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Za sada, međutim, nema nikakvih preciznijih informacija o tome šta je dovelo do pada letelice. Nisu objavljeni ni detalji o tačnoj lokaciji olupine, niti o stepenu oštećenja aviona. Takođe, iz ruskog ministarstva nije potvrđeno da li je pokrenuta zvanična istraga koja bi utvrdila uzrok nesreće.

Su-30 spada među najvažnije višenamenske borbene avione u sastavu ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga i ima ključnu ulogu u operacijama, uključujući vazdušne patrole, pratnju drugih letelica i udarne misije. Posebno modernizovana verzija Su-30SM aktivno se koristi u ratu protiv Ukrajine.

Pad ovog aviona dodatno dobija na težini zbog činjenice da se dogodio na Krimu, teritoriji koja od početka sukoba predstavlja jedno od ključnih čvorišta ruske vojne avijacije i logistike. Upravo sa tog prostora sprovode se brojne operacije i raspoređuju vazdušne snage.

Iako je zvanično reč o trenažnom letu, ovaj incident ponovo skreće pažnju na gubitke koje ruska avijacija beleži od početka rata. Prema podacima otvorenih izvora koje je prikupio analitički projekat Oryx, Rusija je izgubila najmanje 18 aviona tipa Su-30SM tokom borbenih dejstava, nesreća ili potencijalnih sabotaža.

Ukupni gubici ruske avijacije, prema istoj analizi, premašuju 360 aviona i helikoptera. Važno je napomenuti da su ovi podaci zasnovani isključivo na vizuelno potvrđenim slučajevima, što znači da bi stvarni broj mogao biti i znatno veći.