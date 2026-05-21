U pojedinim zanimanjima poslodavci nude plate koje prelaze i nekoliko prosečnih zarada, a presudni su iskustvo, brzina i praktično znanje.

Kuvare danas plaćaju i do 3.000 evra mesečno

Kako prenosi Telegraf Biznis, profesionalni kuvari i šefovi kuhinja trenutno spadaju među najtraženije radnike u Srbiji. U luksuznim restoranima, posebno u Beograd, iskusni šefovi kuhinja mogu da zarađuju i do 3.000 evra mesečno.

Veliko interesovanje za ovaj posao raste upravo zato što nije potrebna fakultetska diploma. Poslodavci mnogo više cene praksu, brzinu rada, organizaciju i sposobnost funkcionisanja pod pritiskom.

Poslodavci očajnički traže radnike

Restorani širom Srbije već godinama imaju problem da pronađu dovoljno kvalitetnih kuvara, poslastičara i pomoćnog kuhinjskog osoblja. Zbog manjka radnika plate konstantno rastu, a pojedini ugostitelji nude dodatne bonuse samo kako bi zadržali zaposlene.

Slična situacija vlada i među zanatlijama poput električara, keramičara i vodoinstalatera, gde iskusni majstori mogu mesečno da zarade više od 2.000 evra, naročito tokom sezone.

Velika zarada, ali i „brutalan“ tempo rada

Iako plata zvuči primamljivo, mnogi radnici brzo odustanu zbog veoma teških uslova rada. Profesionalne kuhinje često podrazumevaju smene koje traju i po 12 sati, rad vikendima i praznicima, konstantnu gužvu i veliki stres.

Rad u kuhinji zahteva fizičku izdržljivost, brzinu i sposobnost da se pod pritiskom donose brze odluke. Upravo zato mnogi koji uđu u ovaj posao ne uspeju dugo da izdrže tempo modernog ugostiteljstva.

Diploma više nije presudna za veliku zaradu

Tržište rada poslednjih godina sve više pokazuje da praktične veštine postaju važnije od formalnog obrazovanja. U IT sektoru, zanatima, ugostiteljstvu i transportu mnogi radnici bez fakulteta danas imaju znatno veća primanja od pojedinih kancelarijskih zanimanja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da visoke plate u ovim profesijama gotovo uvek dolaze uz veliku odgovornost, naporan rad i ozbiljno odricanje slobodnog vremena.