Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je Vladimir Đurović bio osuđen na kaznu zatvora od 40 godina, zbog ubistva vođe navijača Crvene zvezde Velibora Dunjića ispred splava Džimis 2014. godine i naložio sudu da ponovi suđenje.

Vladimir Đurović je u bekstvu zbog čega mu se sudilo u odsustvu. Pored Đurovića bili su osuđeni i Bojan Starovlah i Goran Knežević na kazne zatvora od po pet godina zbog pomaganju Đuroviću nakon izvršenog krivičnog dela, dok je Miloš Milosavljević bio oslobođen od optužbe da je izvršio isto delo.

Drugostepeni sud je u obrazloženju navodi da prvostepena presuda zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, budući da je nerazumljiva, ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, a razlozi koji su navedeni su nejasni i u znatnoj meri protivurečni izvedenim dokazima.

Prvostepenom sudu je naloženo da na nesumnjiv način utvrdi da li je Dunjić tada kod sebe imao pištolj, te da ukoliko utvrdi da je imao oružje, ispita da li ima mesta primeni instituta nužne odbrane. Pored toga sud treba da ispita da li i iz kojih dokaza proizilazi da su Starovlah, Knežević i Milosavljević izvršili krivično delo pružanje pomoći posle izvršenog krivičnog dela, odnosno da li su znali da pružaju pomoć licu koje je izvršilo krivično delo teško ubistvo.

Za ubistvo Dunjića i ranjavanje njegove devojke, kao neposredni izvršilac osuđen je Vladimir Đurović, tadašnji pripadnik obezbeđenja splava "Džimis", koji je u bekstvu.

Aleksandar Đuranović, Marko Gvozdenović, Zoran Vukić i Jelena Krušedolac su zbog neprijavljivanja krivičnog dela takođe bili pod istragom tužilaštva, sa kojim su, međutim, sklopili sporazume o priznanju krivice.

Krajem 2019. godine Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 16 meseci zatvora Vuka Musića jer je prikrivanjem tragova pružio pomoć Vladimiru Đuroviću nakon ubistva. Musić je tokom suđenja priznao izvršenje krivičnog dela u celosti.

On i drugi već osuđeni su Đuroviću pomogli tako što su uklonili risiver na kojem je, navodno, bio snimak likvidacije zabeležen kamerom splava.

Prema pravosnažnoj presudi Vuku Musiću, Đurović je napustivši splav, prišao Dunjićevom autu koji se zaustavio ispred splava, i kroz otvoren prozor vozačevih vrata iz pištolja iz neposredne blizine ispalio sedam projektila u glavu i telo Dunjića i tako mu naneo smrtonosne povrede pri čemu je usled dejstva dva projektila T. Š. zadobila tešku telesnu povredu.