Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv Banjalučanina M.B. (38) i K.S. (41) iz Zenice zbog sumnje da su ukrali novac iz seoske crkve u mestu Bijela Rudina u opštini Bileća.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv njih zbog sumnje da su počinili krivično delo krađe.

Optuženima se stavlja na teret da su 16. oktobra 2024. godine došli do seoske crkve, pronašli ključ, ušli i otvorili drvenu fioku koja se nalazila ispod ikone, te uzeli sitan novac u raznim apoenima i valutama u iznosu od oko 250 KM.

Zatim su otišli sa lica mesta, da bi ih policijski službenici PS Bileća pronašli i pretresli.

Policija je pronašla ukradeni novac i izdala potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

