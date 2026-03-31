Njihovo iskustvo iz kuhinje otkriva šta se zaista dešava „iza kulisa“ i koja hrana može biti rizična.

Prema njihovim svedočenjima, određena jela poput supa, umaka, sušija i čak leda u piću često nisu ono što gosti očekuju.

Koja jela treba izbegavati u restoranu?

Na osnovu iskustava ugostiteljskih radnika, ovo su namirnice koje najčešće izbegavaju:

1. Supe i čorbe

Prema pojedinim radnicima, supe se često ne hlade pravilno i mogu dugo ostati na temperaturi pogodnoj za razvoj bakterija.

2. Dodaci uz piće (limun, limeta)

Limun i drugi dodaci često nisu adekvatno oprani, a u mnogim slučajevima konobari ih dodiruju rukama bez zaštite, što može biti higijenski problem.

3. Umaci sa sirom i pavlakom

Iako zvuče primamljivo, mnogi „sirni“ umaci zapravo sadrže vrlo malo pravog sira, dok dominiraju puter i masnoće, što ih čini izuzetno kaloričnim.

4. Suši i „spicy“ rolnice

Radnici iz suši restorana upozoravaju da se određene vrste rolnica prave od ostataka ribe koji se mešaju sa začinima. To znači da često nisu sveži i da ne znate tačno šta jedete.

5. Led u piću

Led je često zanemaren kada je u pitanju higijena, a mašine za led se ne čiste redovno u svim lokalima.

Šta kažu radnici: problemi sa svežinom i higijenom

Pojedini zaposleni tvrde da hrana u nekim restoranima nije uvek sveža, kao i da se rokovi trajanja ponekad zanemaruju. Takođe, ističu probleme sa:

nedovoljno opranim posuđem

pripremom hrane bez rukavica

lošim higijenskim navikama zaposlenih

Ova iskustva dodatno ukazuju na važnost izbora proverenih restorana.

Saveti kuvara: kako bezbedno naručivati u restoranu

Stručnjaci preporučuju nekoliko pravila koja mogu smanjiti rizik:

Birajte specijalitete restorana

Ako ste u ribljem restoranu, naručite ribu, a ne hamburgere. Specijaliteti su obično najsvežiji i najkvalitetniji.

Izbegavajte sirovu hranu u neproverenim lokalima

Sirova ili nedovoljno termički obrađena hrana može biti rizična ako restoran nije specijalizovan za to.

Oprez sa prženom hranom

Pržena hrana često se priprema u istom ulju, što može uticati na kvalitet i zdravlje.

Iako većina restorana poštuje standarde, iskustva konobara i kuvara pokazuju da treba biti oprezan pri izboru hrane. Najbolje je držati se jednostavnih jela, specijaliteta kuće i proverenih lokala.

BONUS VIDEO