Njihovo iskustvo iz kuhinje otkriva šta se zaista dešava „iza kulisa“ i koja hrana može biti rizična.
Prema njihovim svedočenjima, određena jela poput supa, umaka, sušija i čak leda u piću često nisu ono što gosti očekuju.
Koja jela treba izbegavati u restoranu?
Na osnovu iskustava ugostiteljskih radnika, ovo su namirnice koje najčešće izbegavaju:
1. Supe i čorbe
Prema pojedinim radnicima, supe se često ne hlade pravilno i mogu dugo ostati na temperaturi pogodnoj za razvoj bakterija.
2. Dodaci uz piće (limun, limeta)
Limun i drugi dodaci često nisu adekvatno oprani, a u mnogim slučajevima konobari ih dodiruju rukama bez zaštite, što može biti higijenski problem.
3. Umaci sa sirom i pavlakom
Iako zvuče primamljivo, mnogi „sirni“ umaci zapravo sadrže vrlo malo pravog sira, dok dominiraju puter i masnoće, što ih čini izuzetno kaloričnim.
4. Suši i „spicy“ rolnice
Radnici iz suši restorana upozoravaju da se određene vrste rolnica prave od ostataka ribe koji se mešaju sa začinima. To znači da često nisu sveži i da ne znate tačno šta jedete.
5. Led u piću
Led je često zanemaren kada je u pitanju higijena, a mašine za led se ne čiste redovno u svim lokalima.
Šta kažu radnici: problemi sa svežinom i higijenom
Pojedini zaposleni tvrde da hrana u nekim restoranima nije uvek sveža, kao i da se rokovi trajanja ponekad zanemaruju. Takođe, ističu probleme sa:
- nedovoljno opranim posuđem
- pripremom hrane bez rukavica
- lošim higijenskim navikama zaposlenih
Ova iskustva dodatno ukazuju na važnost izbora proverenih restorana.
Saveti kuvara: kako bezbedno naručivati u restoranu
Stručnjaci preporučuju nekoliko pravila koja mogu smanjiti rizik:
Birajte specijalitete restorana
Ako ste u ribljem restoranu, naručite ribu, a ne hamburgere. Specijaliteti su obično najsvežiji i najkvalitetniji.
Izbegavajte sirovu hranu u neproverenim lokalima
Sirova ili nedovoljno termički obrađena hrana može biti rizična ako restoran nije specijalizovan za to.
Oprez sa prženom hranom
Pržena hrana često se priprema u istom ulju, što može uticati na kvalitet i zdravlje.
Iako većina restorana poštuje standarde, iskustva konobara i kuvara pokazuju da treba biti oprezan pri izboru hrane. Najbolje je držati se jednostavnih jela, specijaliteta kuće i proverenih lokala.
