Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su sedam krađa i uhapsili D. N. (41) iz okoline Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je, od avgusta prošle godine do početka maja ove godine, iz trgovinskih objekata u Subotici, ukrao veću količinu raznih prehrambenih i konditorskih proizvoda, čija se vrednost procenjuje na više od 130.000 dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.