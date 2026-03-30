U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.30 časova u mestu Lanište, opština Ključ, život je izgubio policijski službenik Milan Papak (26). Njegov kolega Nikola, koji je putovao s njim na posao, zadobio je teške povrede. Nesreća se dogodila na putu ka Policijskoj stanici Ribnik, gde su dvojica policajaca trebalo da preuzmu smenu u sedam časova.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir, uputio je saučešće porodici nastradalog policajca, naglasivši da će MUP pružiti podršku u ovom teškom trenutku. „Tu smo za porodicu našeg nastradalog kolege i sigurno ćemo u narednom periodu biti uz nju za sve što bude trebalo“, poručio je ministar.

Milan Papak je radni odnos u MUP-u zasnovao 2021. godine, nakon završene Policijske akademije u Banjaluci. Skoro četiri godine bio je angažovan u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ), a od marta 2025. godine radio je u Policijskoj stanici Ribnik. Poginuo je ne dočekavši svoj 27. rođendan.

Sahrana će biti održana sutra, 31. marta u 14 časova.

