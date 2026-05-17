U Zaječaru je juče došlo do saobraćajne nesreće u kojoj srećom nema stradalih, ali se dogodio neobičan slučaj.

Nesreća se dogodila na Lubničkom putu tik do Zaječara. U automobilu je bio samo vozač koji je upravljao vozilom ''alfa romeo'' registarskih oznaka S.M.

Prema nezvaničnim podacima, vozač ''alfa romea'' je izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i ostao u jarku. Istragom će se utvrditi detalji, i da li je ovaj vozač bio ometen drugim vozilom u saobraćaju.

Hitna pomoć je odmah došla i prevezla povređenog vozača ''alfa romea''u Z.C. Zaječar na Urgentno odeljenje - ali povređeni vozač je odbio saradnju, odnosno lečenje. Lekari su mu kazali da treba i da snimi povrede, da možda mora da ide na dalje intervencije, ali on se jednostavno okrenuo i otišao.

