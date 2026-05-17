Matursko veče u Cazinu, koje je trebalo da protekne u znaku slavlja, elegancije i osmeha maturanata, pretvorilo se u incident o kojem danas priča ceo grad.

Prema rečima prisutnih, tokom proslave mature u JU II Srednjoj školi Cazin došlo je do žestoke svađe, a zatim i fizičkog obračuna između dve majke učenika. Sukob je navodno izbio zbog naguravanja i pokušaja da se zauzme mesto bliže crvenom tepihu radi fotografisanja maturanata.

Situacija je brzo eskalirala – u sali su se čuli povici i vriska, a prema tvrdnjama očevidaca, u naguravanju su leteli i pramenovi kose koji su ostali razbacani po podu.

Roditelji, profesori i gosti ostali su u šoku, dok su pojedini pokušavali da smire situaciju pre dolaska policije. Policijski službenici su intervenisali kako bi sprečili dalji sukob i uspostavili red.

Snimci i fotografije incidenta ubrzo su počeli da kruže društvenim mrežama, a mnogi građani komentarišu da je jedan od najvažnijih trenutaka za maturante ostao u senci neprimerenog ponašanja odraslih.

Za sada nije poznato da li će protiv učesnica incidenta biti preduzete određene mere.



