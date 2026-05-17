Šest osoba povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko podne, na auto-putu kod Begaljice, u smeru ka Beogradu, kada su se sudarila tri putnička vozila.

Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovali "golf", "citroen" i "ford mondeo", a najteže su povređeni supružnici iz vozila "golf".

Automobilom marke "golf" upravljao je I.G. (66), koji je u sudaru zadobio teške telesne povrede, dok je njegova supruga Lj.G. (69), koja se nalazila na mestu suvozača, takođe teško povređena.

Oboje su nakon nesreće hitno prevezeni u Urgentni centar.

U vozilu marke "citroen" nalazio se veći broj putnika. Vozač I.P. (68) zadobio je lake telesne povrede, kao i putnici B.S. (24), D.M. (43) i N.M. (22), koji su takođe prevezeni na dalje preglede i dijagnostiku.

Trećim vozilom, "ford mondeom", upravljao je Z.M. (52), koji je, srećom, prošao bez povreda.

Na mestu nesreće intervenisale su ekipe Hitne pomoći i saobraćajne policije, a zbog uviđaja i uklanjanja havarisanih vozila saobraćaj na ovoj deonici auto-puta bio je usporen.

Uzrok sudara za sada nije zvanično saopšten, a istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode.



