Po povratku iz Kine, američki predsednik Donald Tramp ponovo je otvorio pitanje odnosa sa Iranom i mogućnosti novih vojnih udara ukoliko pregovori sa Teheranom ne daju rezultate.

Prema pisanju Aksiosa, Pentagon je već pripremio spisak potencijalnih meta za moguće nove operacije protiv Irana. Na listi se, osim vojnih ciljeva, nalaze i objekti energetske infrastrukture, što ukazuje da bi eventualni novi napadi mogli biti znatno širi nego ranije.

Tramp bi u utorak, 19. maja, trebalo da razgovara sa najbližim savetnicima za nacionalnu bezbednost o narednim koracima Vašingtona prema Teheranu.

Iako američka administracija zvanično i dalje govori o mogućnosti diplomatskog rešenja, američki mediji navode da se paralelno razmatraju i vojni scenariji za slučaj neuspeha pregovora.

Teheran tvrdi da Amerika nije ponudila ustupke

Američki zvaničnici tvrde da Tramp i dalje želi dogovor sa Iranom, ali da odbijanje Teherana povećava pritisak unutar Vašingtona za prelazak na oštrije mere.

Prema navodima Aksiosa, Tramp je poručio da „sat otkucava“ i upozorio da bi SAD mogle da pokrenu snažnije udare ukoliko Iran ne pokaže spremnost za sporazum.

Sa druge strane, iranske vlasti tvrde da Vašington tokom pregovora nije ponudio „nikakve opipljive ustupke“.

Teheran smatra da SAD zahtevaju ograničenja i promene iranske politike bez jasne koristi za Iran, zbog čega pregovori postaju sve napetiji.

Analitičari ocenjuju da Tramp pokušava da postigne sporazum koji bi mogao predstaviti kao političku pobedu, dok Iran nastoji da izbegne utisak da je pristao na američke uslove pod pritiskom bombardovanja.

Energetska infrastruktura među mogućim metama

Prema informacijama američkih medija, iranska energetska postrojenja nalaze se među potencijalnim ciljevima Pentagona.

Stručnjaci upozoravaju da bi napadi na takve objekte imali ozbiljne posledice ne samo po vojni sektor, već i po iransku ekonomiju, izvoz energenata i svakodnevni život stanovništva.

Time bi sukob mogao da preraste iz vojnog pritiska u direktan udar na ekonomsku stabilnost zemlje.

Saudijska Arabija oborila dronove

U međuvremenu, dodatne tenzije izazvao je incident u Saudijskoj Arabiji, koja je saopštila da je oborila tri drona koja su ušla u njen vazdušni prostor iz pravca Iraka.

Portparol saudijskog Ministarstva odbrane Turki Al-Maliki izjavio je da Rijad zadržava pravo da odgovori „u odgovarajuće vreme i na odgovarajućem mestu“.

Incident je dodatno pojačao zabrinutost da bi sukob mogao da se proširi i na druge zemlje regiona.

Analitičari upozoravaju da su američke baze, zalivske monarhije, pomorske rute i izraelski interesi sada povezani u veoma osetljivu bezbednosnu mrežu, u kojoj bi svaki novi incident mogao izazvati širu eskalaciju.

Za Trampa situacija predstavlja ozbiljan politički izazov. Ukoliko odustane od novih udara, rizikuje optužbe za slabost, dok bi eventualna vojna akcija mogla dodatno destabilizovati Bliski istok i energetska tržišta.