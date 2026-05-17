Mlađe turistikinje iz Poljske peške su se spuštale sa tvrđave Mogren do istoimene plaže u podnožju brda. Jedna od devojaka izgubila je ravnotežu i pala, udarivši glavom u stenu.

Akcija spasavanja krenula je iz gradske Luke gde su na licu mesta bili pripadnici budvanskog Odeljenja bezbednosti, vatrogasci i ekipa Hitne pomoći.

Vatrogasci su pokušali čamcem da priđu plaži, ali se odustalo zbog talasa.

Tada su krenuli sa tvrđave Mogren i spustili se do same plaže odakle su na rukama izvukli povređenu devojku. Njoj je odmah ukazana lekarska pomoć. Povrede nisu opasne po život.