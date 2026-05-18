Najnoviji napadi ukrajinskih dronova na Moskvu i Moskovsku oblast izazvali su snažne reakcije u Rusiji, a Institut za proučavanje rata (ISW) ocenjuje da su udari pokazali ozbiljne slabosti ruske protivvazdušne odbrane čak i u zaštiti same prestonice.

U najnovijem izveštaju ISW navodi se da je među građanima i pojedinim proratnim krugovima u Rusiji poraslo nezadovoljstvo zbog činjenice da ukrajinske bespilotne letelice uspevaju da dopru do Moskve.

Prema procenama instituta, deo ruskih komentatora i vojnih blogera traži snažniji odgovor Kremlja, uključujući pojačavanje sistema protivvazdušne odbrane i intenzivnije udare na Ukrajinu.

Pojedini ekstremniji glasovi otišli su toliko daleko da su javno pominjali i mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja.





Kremlj pokušava da smiri situaciju

ISW ocenjuje da je reakcija ruskih vlasti bila znatno uzdržanija od očekivanja dela javnosti.

U izveštaju se navodi da je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova kritikovala ukrajinske napade zbog njihovog uticaja na civile, ali bez detaljnijeg osvrta na pogođene vojne i energetske objekte.

Istovremeno, portparol Kremlja Dmitrij Peskov pokušao je da umiri pozive na radikalnu eskalaciju.

Kada su ga novinari pitali o mogućnosti da Rusija upotrebi "moćne bombe" i njima napadne Ukrajinu, Peskov je rekao da "nuklearna država ne može biti ugrožena i da njeno samo postojanje ne može biti ugroženo".

Ruski mediji minimizovali napad

Prema navodima ruske publikacije Agencija, vodeći državni televizijski kanali u Rusiji posvetili su veoma malo prostora napadima na Moskvu.

ISW navodi da Prvi kanal, Rusija 1 i NTV o događajima gotovo da nisu izveštavali duže od jednog minuta.

U isto vreme, pojedini ruski vojni analitičari i blogeri pozvali su Kremlj da hitno ojača višeslojnu mrežu protivvazdušne odbrane oko Moskve i razvije efikasniji sistem ranog upozoravanja na napade dronovima.

Kako se navodi u izveštaju, ukrajinske snage poslednjih meseci povećavaju obim i intenzitet udara dugog dometa, što dodatno opterećuje ruske sisteme PVO.

"Ruski vojni blogeri su više puta ukazivali na propuste u ruskoj protivvazdušnoj odbrani i pozivali na uzvratne udare", ističe se u izveštaju ISW.

Moskva pod najvećim napadom od početka rata

Tokom noći 17. maja više gradova u Moskovskoj oblasti prijavilo je napade bespilotnih letelica.

Eksplozije su zabeležene u Himkiju, Durikinu, Lobnji, Zelenogradu i Naro-Fominsku, dok je ukrajinska strana tvrdila da je reč o najvećem napadu na Moskvu od početka sukoba.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je operaciju.

"Naši odgovori na dugotrajni rat Rusije i udare na naše gradove i zajednice su potpuno pravedni. Ovog puta, ukrajinske dugoročne sankcije stigle su do Moskovske oblasti i mi jasno poručujemo Rusima: njihova država mora da okonča svoj rat", rekao je Zelenski.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći presreli i uništili ukupno 556 ukrajinskih dronova iznad različitih regiona Rusije.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin naveo je da je više od 120 letelica oboreno u području ruske prestonice.

Ruske vlasti tvrde da su u napadima poginule tri osobe, dok je još 12 ljudi povređeno.

Komentarišući operaciju, komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi izjavio je da Moskva više nije bezbedna od ukrajinskih dronova.

"Moskva nije nedostižna meta za ukrajinske dronove i izgubila je svoju 'kartu za miran život'", rekao je Brovdi.