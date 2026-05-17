Opštinski sud u Cazinu potvrdio je optužnicu protiv O.J. zbog više krađa. Tereti se da je iz kuća u Cazinu krao zlatni nakit, novac, mobilne telefone, dokumenta i druge vredne predmete, a deo ukradenog zlata je prodao u lokalnoj zlatari.

Prema optužnici, 15. marta 2024. godine provalio je u kuću u kojoj žive P.S. i P.N. Nakon što je nasilno otvorio balkonska vrata, iz spavaće sobe P.S. ukrao je više komada zlatnog nakita, uključujući prstenje, minđuše, lančić od belog zlata, narukvicu i ogrlicu „kraljevski vez“. Iz sobe P.N. odneo je novčanik sa 200 KM, ličnim dokumentima, bankovnom karticom, dodatni nakit, bižuteriju i pametni sat. Deo plijena prodao je u zlatari za 832 KM. P.S. je pričinjena šteta od oko 25.000 KM.

Optužnicom mu se stavlja na teret i da je 19. aprila 2024. godine provalio u kuću H.E. Tom prilikom ukrao je zlatnu ogrlicu, lančiće, minđuše sa cirkonima, ogrlicu Swarovski i srebrenu narukvicu. Deo nakita je prodao u zlatari za 262,20 KM, a H.E. je pričinjena šteta od oko 1.500 KM.

Dalje se navodi da je 6. juna 2024. godine iskoristio odsustvo vlasnika i ušao u dve otključane kuće. Iz kuće O.R. ukrao je mobilni telefon, novčanik sa dokumentima i 120 KM i 20 evra. Zatim je ušao u kuću O.H. i odneo 350 evra, 30 KM i dva starija mobilna telefona.

Na ovaj način, oštećenima je pričinjena materijalna šteta u vrednosti otuđenih predmeta, dok je optuženi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

