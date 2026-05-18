Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava radi kupovine novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu za čega je opredelio 130 miliona dinara.

Pokrajina će sufinansirati 60 odsto troškova za opremanje farmi goveda, svinja, ovaca, koza i živine, kao i nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, opremu za izđubravanje, za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste hrane na gazdinstvima, i nabavku pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Konkurs je otvoren do 12. juna. Najviše po jednoj prijavi stočari mogu da dobiju tri miliona dinara za investicije u opremanje farmi, a najmanje 150.000 dinara. U sufinansiranju investicija u pčelarstvu maksimalan iznos bespovratnog novca je pola miliona dinara, a minimalno po jednoj prijavi se može dobiti 50.000 dinara.

Dodatne informacije i termin za konsultacije mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte psp@vojvodina.gov.rs. Za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija iznose 70 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova.