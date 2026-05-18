Specijalci UKP pronašli su automobil za koji se sumnja da je korišćen za transport ubijenog Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, koji je likvidiran u restoranu na Senjaku. U vozilu su nađene flaše sone kiseline, tragovi krvi, hirurške rukavice i hauba drugog automobila.

Kako se vidi na snimku koji je objavio MUP Srbije, u zaplenjenom crnom „hjundaiju“ pronađena je hauba sive boje s tragovima koji izgledaju kao krv, dok su hirurške rukavice bile razbacane po vozilu. Sumnja se da je upravo taj automobil korišćen kako bi telo žrtve bilo prevezeno na drugu lokaciju, ali još nije potvrđeno kom automobilu pripada krvava hauba koja se nalazi u prtljažniku.

„Hjundai“ koji je policija juče zaplenila pronađen je u selu Putinci kod Rume.

Nakon pronalaska tog automobila, samo šest kilometara dalje, u susednom selu Ljukovo, koje pripada Opštini Inđija, pronađen je i drugi automobil - „folksvagen kedi“, koji je navodno u vlasništvu supruge Saše Vukovića Bosketa, kom je na teret stavljeno krivično delo teško ubistvo, i to u sticaju s krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Kako su rekli meštani Ljukova za medije, taj „folksvagen kedi“ stajao je na parkingu poslednja tri dana. Sumnjivo vozilo prijavili su upravo meštani, a na automobilu su bili vidljivi tragovi trave i blata.

Više javno tužilaštvo u Beogradu i MUP saopštili su juče da se vrši policijska pretraga terena kod Jarkovačkog jezera za telom ubijenog Aleksandra Nešovića, koji do zaključenja ovog broja nije pronađen.

Aleksandar Nešović je nestao 12. maja, a poslednji put je viđen u restoranu na Senjaku. Zbog njegovog ubistva uhapšeno je 10 osoba, među kojima i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić.

Svi osumnjičeni su saslušani i za devetoro je određen pritvor, dok je jedna od osumnjičenih u kućnom pritvoru.

Saša Vuković Boske (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili teško ubistvo u sticaju s krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. Nešovićevo telo je nakon toga odneseno na drugu lokaciju.

Danka V. (42) tereti se za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Veselin Milić (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Dejan S. (50) se tereti za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Ona je osumnjičena da je svom suprugu Saši Vukoviću donela pištolj u restoran na Senjaku, iz kog je on, kako se sumnja, pucao u Nešovića.