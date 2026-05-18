Dostavljač pice (19) ubijen je u subotu oko 23.05 sati u hrvatskom gradu Drnišu, kada ga je, kako se sumnja, bez povoda ubio osuđivani ubica Kristijan Aleksić (50) s terase svoje kuće.

Jake policijske snage, uključujući i pripadnike Specijalne policije, od subote uveče intenzivno tragaju za Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubistvo tinejdžera, koji je usmrćen sa više hitaca iz pištolja.

Policija je blokirala šire područje Drniša. Angažovan je i policijski helikopter.

Pretpostavlja se da se Kristijan Aleksić sklonio u gusto pošumljeno područje, zbog čega se teren pretražuje i uz pomoć dronova.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni 19-godišnjak, učenik četvrtog srednje škole iz Drniša, radio je vikend smenu u lokalnoj piceriji da bi zamenio kolegu.

Kada je u njegovu piceriju stigla telefonska narudžbina Kristijana Aleksića, osobe koju su u Drnišu mnogi izbegavali zbog straha, kolega koji je trebalo da obavi dostavu rekao je „da se boji i da ne želi da ide“. Tada je 19-godišnjak navodno rekao da će on otići i da neće biti problema.

Kako javljaju hrvatski mediji, nije potpuno jasno šta se tačno dogodilo po dolasku na adresu.

- Činjenica je da je mladić izašao iz dostavnog vozila i krenuo prema kući. U tom trenutku odjeknuli su hici, nakon čega je pogođeni mladić pao. Njegov kolega je u panici pobegao s mesta događaja i odmah pozvao policiju - kaže izvor blizak slučaju za lokalne medije.

Povodom ovog zločina oglasila se i lokalna policija.

- U toku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika i sprovode se mere traganja za počiniteljem, koji je odranije poznat policiji - kažu iz šibensko-kninske policije.

Komšije ubice ogorčene su činjenicom što je on uopšte bio na slobodi.

- Zakazao je ceo sistem u njegovom slučaju. I te kako imamo pravo da budemo ljuti i ogorčeni. Ubijeno je jedno dete koje se trudilo da zaradi. Pre mesec dana se potukao s jednim čovekom. Da su mu barem tada pretresli kuću, verujem da bi našli oružje. Izaziva sukobe, željan je pažnje na pogrešan način. Nikada ne znate šta možete od njega da očekujete u prolazu. On je psihički nestabilna osoba i treba mu nadzor - kaže jedna Drnišanka.

Policija je objavila sliku begunca i upozorila građane da je opasan i naoružan.

- Upozoravamo građane, ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića, da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i verovatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192. Takođe, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku stanicu ili putem e-mail adrese sibensko-kninska@policija.hr - saopštili su.

Juče se oglasili i iz košarkaškog kluba DOŠK Drniš u kojem je ubijeni mladić igrao.

„Oduzeti smo pre vestima o nepojmljivoj tragediji koja nas je sve zadesila. U stanju smo neizmernog bola koja para dušu, a srce od noćas ne pronalazi mir, samo pitanja i patnju. Nemoguće je uopšte pronaći reči kojima bismo opisali duboku tugu nakon preranog odlaska našeg Milija - našeg nestašnog dečaka, našeg košarkaškog virtuoza i osmeha koji je godinama unosio radost među sve okupljene oko KK DOŠK-a. Ipak, pišemo ovu posvetu jer ne želimo da bez pozdrava ode srce i duša generacije 2006/2007. godišta. A uz neizmernu tugu, u nama se mešaju i neverica te ljutnja. Ljutnja zbog osećaja da je društvo ponovo zakazalo“, poručuju oni, između ostalog.

Kristijan Aleksić je odranije poznat policiji i pravosuđu. Županijski sud u Splitu ga je 2002. godine osudio na 12 godina zatvora zbog teškog ubistva Marijane Sučević (24), počinjenog u maju 1994. godine.

Kobne večeri on je žrtvu sačekao na putu prema kući u Prgometu. Nekoliko puta ju je snažno ubo u leđa nožem za hleb, koji je posebno izbrusio. Marijana je pala, braneći se rukama i nogama, a Aleksić ju je još nekoliko puta ubo u prsa. Kad se uzdigla, udario ju je šipkom po glavi i ponovo zario nož u leđa dok je puzala. Nesrećna devojka, koja je inače radila u bolničkoj praonici u Splitu, ubrzo je umrla od čak 17 ubodnih rana. Njeno telo je pronađeno tek narednog dana, a ubica je bio nepoznat sve do leta 2001. godine, kada je u policijskoj stanici u Kaštelima priznao ubistvo.

Kao motiv ubistva, na sudu je rekao da je bio „opčinjen filmskim nasiljem i da je i on morao nešto da napravi“.