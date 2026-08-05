Naftno tržište reagovalo je na sve veći optimizam da bi mogao biti postignut privremeni sporazum koji bi omogućio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pomorskih puteva za transport energenata.

Zbog očekivanja da bi se snabdevanje moglo normalizovati, cena nafte je na nedeljnom nivou pala više od 10 odsto, dok investitori prate razvoj diplomatskih pregovora između ključnih aktera.

Katar je u utorak saopštio da je pripremljen predlog privremenog rešenja, a prema navodima iz diplomatskih izvora, i Vašington i Teheran pokazali su spremnost za razgovore o obnovi pristupa strateškom plovnom putu.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je odlučio da odloži planiranu vojnu akciju protiv Irana kako bi se otvorio prostor za diplomatiju, ali je istovremeno ponovio zahtev da se Ormuski moreuz što pre ponovo otvori za slobodan saobraćaj.

Prema dostupnim informacijama, Iran razmatra mogućnost da evropskim državama dozvoli uklanjanje mina iz moreuza, dok se paralelno vode razgovori sa Omanom o uspostavljanju bezbednih pomorskih ruta.

U međuvremenu, Saudijska Arabija nastavlja pregovore sa jemenskim Hutima uz posredovanje Omana, sa ciljem da se spreči dalje širenje sukoba u oblasti Crvenog mora i dodatni poremećaji u globalnom snabdevanju energentima.

(Trading Economics)