Na ovo je upozorila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović nakon sastanka sa predstavnicima NIS-a i Udruženja naftnih kompanija Srbije.

Ona je naglasila da je u ovakvim vanrednim okolnostima proizvodnja domaće rafinerije presudna za sigurno snabdevanje tržišta.

– Vodostaj Dunava je na rekordno niskom nivou i u ovakvim okolnostima rad rafinerije je presudan, jer će loša hidrološka situacija potrajati, a sve naftne kompanije u Srbiji snabdevaju se prevashodno iz domaće rafinerije – rekla je Đedović Handanović.

Produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio je nastavak proizvodnje derivata. Prema najavama kompanije, prerada bi u drugoj polovini avgusta mogla da bude povećana sa sadašnjih oko 9.500 na približno 13.000 tona sirove nafte dnevno.

Kao jedna od hitnih mera, NIS će oko 23.000 tona svojih operativnih rezervi staviti na raspolaganje drugim naftnim kompanijama, kako bi se odgovorilo na veliku potražnju koja se tokom avgusta procenjuje na oko 200.000 tona naftnih derivata.

Za avgust je planiran uvoz oko 39.000 tona dizela, ali bi čak 20.000 tona trebalo da stigne vodenim putem. Zbog izuzetno niskog nivoa Dunava, dopremanje tih količina sada je neizvesno.

Ministarka je podsetila da je prethodno već pušteno oko 19.000 tona evro dizela iz operativnih rezervi naftnih kompanija, što je pomoglo da tražnja tokom jula bude zadovoljena, bez aktiviranja državnih rezervi.

Zabrana izvoza nafte i naftnih derivata, uključujući evro dizel, produžena je do kraja avgusta kako bi sve raspoložive količine bile sačuvane za domaće tržište.

Gorivo se trenutno doprema i železničkim vagonima i cisternama, ali takav transport podrazumeva manje količine i znatno veće troškove za uvoznike.

– Bez obzira na sve probleme i izazove, zaštitićemo građane od naglog rasta cena. Naše rezerve su dovoljne i, ukoliko bude potrebno, koristićemo ih kako bismo obezbedili uredno snabdevanje domaćeg tržišta – poručila je ministarka.

Situaciju dodatno otežavaju visoke berzanske kotacije, odluka Rusije da zabrani izvoz naftnih derivata, kao i kupovina milion tona dizela koju je Turska realizovala na Mediteranu, što stvara dodatni pritisak na dostupnost i cene energenata.

Srbija zbog rekordno niskog vodostaja Dunava povećava proizvodnju u rafineriji i aktivira operativne rezerve kako bi sprečila nestašice i nagli rast cena goriva