Tokom letnjih vrućina mnogi vozači imaju osećaj da se automobil pretvara u "rernu" čim ostane nekoliko minuta na suncu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da boja vozila nije samo estetsko pitanje, ona može značajno da utiče na temperaturu u kabini, brzinu hlađenja, pa čak i na opterećenje klima-uređaja.

Iz servisa Don Lee's Tyres & Auto kažu, tamne boje, naročito crna, apsorbuju znatno više sunčeve energije od svetlih nijansi, zbog čega se vozilo mnogo brže zagreva.

Zašto se crni automobil više zagreva?

Razlog leži u načinu na koji različite boje reaguju na sunčevo zračenje.

Crna boja upija najveći deo svetlosti i infracrvenog zračenja, dok bele i srebrne površine odbijaju mnogo veći procenat energije. Zbog toga je lim crnog automobila znatno topliji, a ista razlika oseća se i u unutrašnjosti vozila.

Procenjuje se da crna boja može da apsorbuje i do 90 odsto Sunčeve svetlosti, zbog čega temperatura u kabini može biti između pet i deset stepeni viša nego u automobilu svetlije boje parkiranom pod istim uslovima.

Iskustva vozača: Razlika se oseća čim uđete u automobil

O ovoj temi raspravljali su i korisnici Redita, koji su podelili svoja iskustva iz svakodnevne vožnje.

Jedan vozač koji živi u Las Vegasu naveo je da već godinama kupuje isključivo automobile svetlijih boja. Kako je objasnio, on i koleginica imali su isti model automobila, ali različitih boja. Njegovo vozilo bilo je biserno belo sa svetlosivom unutrašnjošću, dok je njeno bilo potpuno crno.

Posle sat i po stajanja na suncu pri temperaturi od oko 40 stepeni, u crnom automobilu izmereno je oko 70 stepeni, dok je u belom bilo približno 68 stepeni.

Na prvi pogled razlika ne deluje velika, ali, kako kaže, beli automobil se mnogo brže rashladio i nije zahtevao da klima radi punim intenzitetom.

Slično iskustvo podelio je još jedan korisnik, koji tvrdi da je razlika između crnog automobila i belog SUV-a sa svetlom unutrašnjošću bila veoma primetna tokom vrelih letnjih dana.

Postoji način da se ublaži zagrevanje

Ipak, pojedini vozači smatraju da boja nije jedini faktor.

Na forumima se često preporučuje ugradnja kvalitetnih keramičkih folija na stakla, koje mogu značajno da smanje zagrevanje unutrašnjosti vozila.

Za razliku od običnih zatamnjenih folija, keramičke varijante blokiraju veliki deo ultraljubičastog i infracrvenog zračenja, pa unutrašnjost ostaje znatno prijatnija čak i kada automobil satima stoji na suncu.

Jedan korisnik navodi da je nakon postavljanja keramičkih folija mogao bez problema da dodirne volan i sigurnosni pojas, koji su ranije bili toliko vreli da ih je jedva držao rukom.

Razlika nije samo u osećaju

Razlika između crnog i belog automobila nije mit.

Kako objašnjavaju, brojna merenja pokazala su da se unutrašnjost tamnih vozila zagreva više nego kod svetlih automobila parkiranih pod istim uslovima.

Iako razlika u temperaturi možda ne deluje dramatično na papiru, vozači je odmah primete kada uđu u vozilo. Osim toga, klima-uređaju je potrebno više vremena i energije da rashladi pregrejanu kabinu, što može povećati potrošnju goriva kod automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ili smanjiti domet električnih vozila.

Zbog toga, ako često parkirate automobil na otvorenom i živite u području gde letnje temperature prelaze 35 ili 40 stepeni, boja vozila može biti važnija nego što se na prvi pogled čini, piše express.