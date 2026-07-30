Putnici koji često lete dobro poznaju dilemu prilikom izbora mesta u avionu — prozor pruža pogled i mogućnost oslanjanja, prolaz omogućava lakše ustajanje, dok srednje sedište najčešće ostaje poslednja opcija. Upravo zbog toga neke aviokompanije počele su da menjaju raspored kabina kako bi ponudile više prostora, ali i otvorile novu mogućnost za dodatnu zaradu.

Kompanija United Airlines najavila je da će na pojedinim novim avionima ukloniti određena srednja sedišta u delu kabine namenjenom putnicima koji plaćaju dodatnu udobnost. Umesto njih, putnici na susednim sedištima dobiće više prostora za ruke i dodatne pogodnosti.

Promena će biti uvedena na novom avionu Airbus A321XLR, gde će dva mesta biti uklonjena iz konfiguracije Economy Plus klase. Time će broj sedišta biti smanjen, ali će preostala mesta postati atraktivnija za putnike koji su spremni da plate više.

Kraj ere nepopularnog srednjeg sedišta?

Srednja sedišta već dugo imaju lošu reputaciju među putnicima. Za razliku od sedišta pored prozora ili prolaza, ona ne nude ni privatnost ni jednostavan pristup prostoru između redova.

Ipak, njihovo postepeno uklanjanje nije samo pitanje komfora. Velike aviokompanije poslednjih godina sve više prilagođavaju ponudu putnicima koji žele dodatni prostor i spremni su da ga plate.

United, Delta i American Airlines razvijaju sve više kategorija unutar ekonomske klase, stvarajući razlike između osnovne karte, mesta sa više prostora za noge i premium opcija.

Više nivoa usluge donosi veće prihode

Aviokompanije su ranije uglavnom nudile nekoliko osnovnih cenovnih kategorija, ali se taj model promenio. Danas kompanije pokušavaju da svakom putniku ponude opciju koja odgovara njegovim potrebama i budžetu.

Putnici koji žele najjeftiniju kartu i dalje često biraju standardna sedišta, dok oni kojima je važnija udobnost doplaćuju za dodatni prostor, bolji položaj sedišta ili uslugu višeg nivoa.

Ovakva strategija pokazala se finansijski uspešnom. Prihodi od premium sedišta kod velikih američkih aviokompanija poslednjih godina rastu brže nego prihodi od osnovne ekonomske klase, što pokazuje da postoji velika potražnja za većim komforom.

Čak i kompanije koje su tradicionalno bile poznate po povoljnijim cenama pokušavaju da uvedu dodatne opcije koje putnicima nude više prostora uz doplatu.

Manje sedišta, ali veća zarada

Stručnjaci za avio-industriju smatraju da uklanjanje pojedinih sedišta može imati i finansijsku logiku. Iako kompanija gubi nekoliko mesta za prodaju karata, preostala sedišta mogu dobiti veću vrednost.

Kod novog rasporeda United-a, uklanjanje dva sedišta moglo bi da omogući stvaranje posebne kategorije između standardne Economy Plus ponude i skupljih premium opcija.

Analitičari navode da bi putnici za takva mesta verovatno bili spremni da plate više nego za običnu kartu sa dodatnim prostorom za noge, ali manje nego za klasičnu premium klasu.

United još nije objavio konačne cene novih sedišta, ali stručnjaci očekuju da bi početna ponuda mogla biti predstavljena po promotivnim uslovima, nakon čega bi se cena prilagođavala interesovanju putnika.

Komfor postaje nova granica između putnika

Za mnoge putnike dodatnih nekoliko centimetara prostora može napraviti veliku razliku, posebno tokom dugih letova. Zbog toga aviokompanije sve više pokušavaju da pronađu način da taj dodatni komfor pretvore u novi izvor prihoda.

Srednje sedište možda neće potpuno nestati iz aviona, jer je i dalje važno za održavanje kapaciteta i pristupačnih cena karata. Međutim, trend pokazuje da će putnici koji žele više prostora verovatno morati da izdvoje dodatni novac.

U budućnosti bi granica između obične ekonomske klase i premium putovanja mogla biti još izraženija, a izbor sedišta sve više će zavisiti od toga koliko je putnik spreman da plati za udobnost, piše euronews.rs.