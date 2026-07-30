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Ova sedišta u avionima će mnoge kompanije ukidati: Evo i zašto
Srednje sedište u avionu godinama važi za najmanje poželjnu opciju među putnicima. Sada neke velike aviokompanije pokušavaju da promene raspored kabine — ne samo zbog udobnosti putnika, već i zbog novog poslovnog modela u kojem se dodatni prostor sve skuplje naplaćuje.
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